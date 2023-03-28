Салоны операторов связи закрывались в Омске чаще, чем в других городах страны

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
За год с марта 2022 года число салонов связи в Омске сократилось почти на 15%. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников. В целом по стране количество точек продаж мобильных операторов сократилось на 5,5%. Цифры приводит издание «Коммерсантъ» по итогу анализа данных сервиса 2Gis.
«Тенденция связана со снижением доходов населения и оптимизацией бюджета операторов, говорят эксперты. Они, впрочем, предполагают, что дальнейшего серьезного снижения количества точек продаж ждать не стоит» — сообщает издание.
В пресс-службе компании «МТС» Городу55 рассказали, что за прошедший год количество торговых точек в стране снизилось на 4% — до 5395 точек.
«По данным аналитики нашей Big Data мы видим, что клиентам экосистемы МТС не нужно такое количество точек. В определенной степени это связано и с развитием онлайн-сервисов самообслуживания. Мы будет закрывать точки в локациях с небольшим потоков клиентов и открывать магазины в новых более выгодных местах. По итогу розничная сеть будет постепенно уменьшаться», — рассказали в компании.