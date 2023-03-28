Салоны операторов связи закрывались в Омске чаще, чем в других городах страны

За год с марта 2022 года число салонов связи в Омске сократилось почти на 15%. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников. В целом по стране количество точек продаж мобильных операторов сократилось на 5,5%. Цифры приводит издание «Коммерсантъ» по итогу анализа данных сервиса 2Gis.