ОмГУ получил предостережение Рособрнадзора из-за отказа в переводе на бюджет

В конце прошлого года комиссия поддержала одного из четырех претендентов на перевод с платного обучения на бюджет. Однако студент посчитал такое решение необоснованным. Омичу удалось доказать очевидные нарушения в деятельности комиссии ОмГУ. 26 июня этого года Омский облсуд удовлетворил его требования.