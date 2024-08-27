ОмГУ получил предостережение Рособрнадзора из-за отказа в переводе на бюджет

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В распоряжении Города55 оказался документ, согласно которому 18 июля ОмГУ имени Ф. М. Достоевского получил предостережение от Рособрнадзора. Это произошло из-за выявленных нарушений в действиях комиссии по переводу с платного обучения на бесплатное. Ранее по этой причине студент второго курса юрфака вуза обратился в суд.
В конце прошлого года комиссия поддержала одного из четырех претендентов на перевод с платного обучения на бюджет. Однако студент посчитал такое решение необоснованным. Омичу удалось доказать очевидные нарушения в деятельности комиссии ОмГУ. 26 июня этого года Омский облсуд удовлетворил его требования.
При этом, как сообщил Городу55 отец студента, обучающегося так и не перевели на бюджет. Университет лишь отменил итоги прошлогоднего заседания комиссии. Осенью должны объявить новый конкурс на перевод с коммерции на бюджет, в котором студент вновь планирует принять участие.