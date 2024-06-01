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Posted Вчера, 19:48

Published Вчера, 19:48

Modified Вчера, 20:59

Updated Вчера, 20:59

Омич Шлеменко победил американца Миллендера в главном поединке SFC-10

Омич Шлеменко победил американца Миллендера в главном поединке SFC-10

1 июня 2024, 19:48
Фото: SFC
Бой завершился в первом раунде.

Омский боец Александр Шлеменко победил американца Кертиса Миллендера в главном поединке промоушена SFC-10. Соревнования прошли 1 июня на G-Drive Арене.

Бой завершился на третьей минуте первого раунда. В начале поединка Шлеменко поймал соперника за ногу, но уронить не смог. Со второй попытки омскому спортсмену удалось перевести американца в партер, Шлеменко попытался провести болевой прием.

После же омич буквально сел на Миллендера и стал наносить удары по корпусу. Рефери остановил бой и засчитал технический нокаут. Поединок продлился 4 минуты 20 секунд.

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#Евгений Игишев#Спорт#Победа#Александр Шлеменко#Бой#G-Drive Арена#Шлеменко#Омич
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