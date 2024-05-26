Звонок ценою в миллионы. Мошенники лишили омича денег и пытались обмануть его супругу

Как удалось выяснить сотрудникам ведомства, все началось со звонка «сотрудника пенсионного фонда»: неизвестный сообщил мужчине об оформлении документов, необходимых для перерасчета пенсии. Позже потерпевший отметит, что звонивший очень быстро говорил и не давал времени обдумать ситуацию, но мужчина все-таки назвал злоумышленникам коды из SMS. К тому моменту в ситуацию включилась и супруга потерпевшего, потребовав от мужчины прекратить опасный разговор.