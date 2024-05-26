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Published Сегодня, 08:17

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Звонок ценою в миллионы. Мошенники лишили омича денег и пытались обмануть его супругу

26 мая 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
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Омич поверил мошенникам и перевел на их счета больше 2 миллионов рублей

За один вечер обычный водитель «познакомился» с «сотрудниками» пенсионного фонда, Госуслуг и даже Центробанка — к сожалению, все они были мошенниками.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, следователи городского отдела №1 разбираются в очередном случае телефонного мошенничества: на сей раз жертвой злоумышленников стал 60-летний мужчина, работающий водителем в одном из коммунальных предприятий.

Как удалось выяснить сотрудникам ведомства, все началось со звонка «сотрудника пенсионного фонда»: неизвестный сообщил мужчине об оформлении документов, необходимых для перерасчета пенсии. Позже потерпевший отметит, что звонивший очень быстро говорил и не давал времени обдумать ситуацию, но мужчина все-таки назвал злоумышленникам коды из SMS. К тому моменту в ситуацию включилась и супруга потерпевшего, потребовав от мужчины прекратить опасный разговор.

Однако через некоторое время мужчине вновь позвонил неизвестный, представившись «специалистом службы безопасности Госуслуг». Он заявил пострадавшему, что его личный кабинет был взломан и теперь мошенники могут оформлять кредиты от его имени, и, конечно же, для «решения» проблемы необходимо выполнить указания «представителя Центробанка».

К слову, звонок последнего «специалиста» не заставил себя долго ждать: злоумышленник заявил мужчине, что на него уже оформлено около 10 займов, а прямо сейчас преступники пытаются оформить новый кредит на сумму 300 тысяч рублей. Но, как отметил звонивший, деньги еще можно обналичить и перевести на «резервный счет».

Поверив злоумышленникам, мужчина взял несколько кредитов (разумеется, уже «настоящих») на общую сумму в 2,15 миллиона рублей. В скором времени эти деньги оказались на счетах мошенников. Обман вскрылся из-за жадности последних: после получения денег, мужчину постарались убедить в том, что обладательницей займов может стать его супруга и «надо срочно исправлять ситуацию», отправившись вместе банк и переведя деньги.

По факту обращения потерпевшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Продолжают верить. Стало известно, сколько денег омичи отдали аферистам с начала года
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#Илья Скобин#Происшествия#Мошенничество#Водитель#Центробанк#Деньги#Кредиты#Мошенники#Банк#Новости#Обман#Пенсионный фонд#Взлом#Госуслуги#Супруга#Омич
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