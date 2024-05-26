Звонок ценою в миллионы. Мошенники лишили омича денег и пытались обмануть его супругу

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, следователи городского отдела №1 разбираются в очередном случае телефонного мошенничества: на сей раз жертвой злоумышленников стал 60-летний мужчина, работающий водителем в одном из коммунальных предприятий.
Как удалось выяснить сотрудникам ведомства, все началось со звонка «сотрудника пенсионного фонда»: неизвестный сообщил мужчине об оформлении документов, необходимых для перерасчета пенсии. Позже потерпевший отметит, что звонивший очень быстро говорил и не давал времени обдумать ситуацию, но мужчина все-таки назвал злоумышленникам коды из SMS. К тому моменту в ситуацию включилась и супруга потерпевшего, потребовав от мужчины прекратить опасный разговор.
Однако через некоторое время мужчине вновь позвонил неизвестный, представившись «специалистом службы безопасности Госуслуг». Он заявил пострадавшему, что его личный кабинет был взломан и теперь мошенники могут оформлять кредиты от его имени, и, конечно же, для «решения» проблемы необходимо выполнить указания «представителя Центробанка».
К слову, звонок последнего «специалиста» не заставил себя долго ждать: злоумышленник заявил мужчине, что на него уже оформлено около 10 займов, а прямо сейчас преступники пытаются оформить новый кредит на сумму 300 тысяч рублей. Но, как отметил звонивший, деньги еще можно обналичить и перевести на «резервный счет».
Поверив злоумышленникам, мужчина взял несколько кредитов (разумеется, уже «настоящих») на общую сумму в 2,15 миллиона рублей. В скором времени эти деньги оказались на счетах мошенников. Обман вскрылся из-за жадности последних: после получения денег, мужчину постарались убедить в том, что обладательницей займов может стать его супруга и «надо срочно исправлять ситуацию», отправившись вместе банк и переведя деньги.
По факту обращения потерпевшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».