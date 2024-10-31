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Общежития

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Октябрь
Жить в комфорте. В Омске хотят построить кампус для студентов
Об этом решении рассказал глава региона в рамках рабочей поездки в столицу.
31 октября, 02:50
Сентябрь
Топ общежитий, исчезновение электросамокатов и грибное изобилие. Омск сегодня
19 сентября, 16:11
«Как узники концлагеря». Топ лучших общаг вузов Омска по отзывам в Сети
19 сентября, 02:30
Июль
Депутат Смолин прокомментировал идею заселять в общежития только малоимущих студентов
Омский парламентарий считает, что проблему со студенческими общежитиями решит строительство студенческого кампуса.
23 июля, 09:31
Декабрь 2023
«Здесь всякие солевые ходят». Чем болен Омск — мнение иногородней молодежи
21 декабря 2023, 06:02

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