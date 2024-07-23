Депутат Смолин прокомментировал идею заселять в общежития только малоимущих студентов

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Накануне министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил создать отдельный вид жилья для студентов, а в привычные общежития заселять только малоимущих учащихся. По словам чиновника, у вузов не всегда есть деньги на содержание общежитий. Фальков считает, что цена аренды нового вида жилья должна быть выше, чем в общежитиях.
Город55 узнал мнение депутата Госдумы от Омской области Олега Смолина. Парламентарий также является первым заместителем председателя Комитета по образованию и науке.
«Малоимущих студентов нужно заселять в общежития — это правильно. В первую очередь. Второе: сейчас объявлена программа строительства кампусов, студенческих городков с большим количеством мест в общежитиях. Лишать права на общежития других студентов неправильно», — сообщил Смолин.
Депутат добавил, что идея строительства кампусов обсуждается много лет. Пока же, по мнению Смолина, вопрос с общежитиями может решить дополнительное финансирование.
«В первую волну (строительства кампусов — прим. ред.) мы не попали. При визите Валерия Фалькова в Омск предлагалось проработать этот вопрос, чтобы мы могли попасть во вторую или третью волну», — рассказал депутат.
Валерий Фальков посещал Омск в марте. Он, в том числе, обсуждал с губернатором вопросы строительства университетского кампуса и капремонт омских общежитий.