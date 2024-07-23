Депутат Смолин прокомментировал идею заселять в общежития только малоимущих студентов

Накануне министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил создать отдельный вид жилья для студентов, а в привычные общежития заселять только малоимущих учащихся. По словам чиновника, у вузов не всегда есть деньги на содержание общежитий. Фальков считает, что цена аренды нового вида жилья должна быть выше, чем в общежитиях.