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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:33

Олег Смолин

Депутат Смолин прокомментировал идею заселять в общежития только малоимущих студентов

23 июля 2024, 09:31
Фото: Пресс-служба Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области
Олег Смолин
Омский парламентарий считает, что проблему со студенческими общежитиями решит строительство студенческого кампуса.

Накануне министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил создать отдельный вид жилья для студентов, а в привычные общежития заселять только малоимущих учащихся. По словам чиновника, у вузов не всегда есть деньги на содержание общежитий. Фальков считает, что цена аренды нового вида жилья должна быть выше, чем в общежитиях.

Город55 узнал мнение депутата Госдумы от Омской области Олега Смолина. Парламентарий также является первым заместителем председателя Комитета по образованию и науке.

«Малоимущих студентов нужно заселять в общежития — это правильно. В первую очередь. Второе: сейчас объявлена программа строительства кампусов, студенческих городков с большим количеством мест в общежитиях. Лишать права на общежития других студентов неправильно», — сообщил Смолин.

Депутат добавил, что идея строительства кампусов обсуждается много лет. Пока же, по мнению Смолина, вопрос с общежитиями может решить дополнительное финансирование.

«В первую волну (строительства кампусов — прим. ред.) мы не попали. При визите Валерия Фалькова в Омск предлагалось проработать этот вопрос, чтобы мы могли попасть во вторую или третью волну», — рассказал депутат.

Валерий Фальков посещал Омск в марте. Он, в том числе, обсуждал с губернатором вопросы строительства университетского кампуса и капремонт омских общежитий.

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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Депутаты#Финансирование#Студенты#Высшее образование#Общежития#Валерий Фальков
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