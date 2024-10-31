Жить в комфорте. В Омске хотят построить кампус для студентов

Posted 31 октября, 02:50
Published 31 октября, 02:50
Modified 31 октября, 04:11
Updated 31 октября, 04:11
Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, он встретился в Москве с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. На встрече чиновники обсудили создание межвузовского кампуса в Омске. Как считает губернатор, такое решение поможет и студентам, и преподавателям жить в комфортных условиях, где можно будет внедрять и тестировать разные модели обучения.
Также в столице Хоценко обсудил, кто будет финансировать работы. Скорее всего, деньги на это придется выделять из федерального бюджета. Также к вопросу привлекут частных инвесторов.
Еще одним поводом для обсуждения на встрече стал капитальный ремонт общежитий и покупка мебели и оборудования для нового корпуса ОмГУ. Ранее Город55 публиковал перечень минимальных баллов для поступления в университеты.