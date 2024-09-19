gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 16:11

Published 19 сентября, 16:11

Modified 19 сентября, 16:14

Updated 19 сентября, 16:14

Иллюстрация

Топ общежитий, исчезновение электросамокатов и грибное изобилие. Омск сегодня

19 сентября 2024, 16:11
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стало известно, о каких общежитиях омских вузов лучше всего отзываются студенты

Город55 выбрал общежития с самым приличным рейтингом и составил топ-5. На первом месте оказалось общежитие №2 СибАДИ, его рейтинг 4,8. Далее последовало общежитие №1 ОмГУ имени Достоевского с рейтингом 4,2. Тройку замыкают студенческие общежития ОмГТУ (рейтинг 3,2). Менее комфортными, по отзывам студентов, стали общежития омского технологического колледжа (рейтинг 3,2) и №7 ОмГТУ (рейтинг 2,9).

«Как узники концлагеря». Топ лучших общаг вузов Омска по отзывам в Сети
Узнать подробнее

Новость №2. Представитель Whoosh рассказал, когда закончится сезон электросамокатов

По информации представителя Whoosh, конкретной даты исчезновения электросамокатов с улиц города нет, все зависит от погоды. Самокаты будут доступны, пока на асфальте нет снега и наледи, а температура днем — выше нуля. Когда в Омск придет настоящая зима и средняя температура будет ниже нуля, электросамокаты «уйдут в спячку».

Стало известно, когда электросамокаты исчезнут с улиц Омска
Узнать подробнее

Новость №3. Омичи обнаружили в лесах «нашествие» рыжиков и море лисичек

Сегодня рано утром омичка отправилась в лет за опятами, а нашла целое море рыжиков. Женщина призналась, что столько рыжиков видела первый раз в жизни. К сожалению, многие грибы оказались поражены грибными комарами, но все же сбор получился богатым, в корзину также попали маслята, подосиновик, подберезовик и несколько семей переросших опят.

«Со скоростью ведро в минуту»: где омичи собирают богатый грибной урожай
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Университет#Вуз#Новости#Итоги дня#Самокаты#Электросамокат#Самокат#Грибы#Грибник#Общежитие#Университеты#Электросамокаты#Общежития#Фасад общежития#Грибники Омска и Омской области#Сбор грибов#Электронные самокаты
Подпишитесь
Популярное