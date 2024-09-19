Топ общежитий, исчезновение электросамокатов и грибное изобилие. Омск сегодня

Сегодня рано утром омичка отправилась в лет за опятами, а нашла целое море рыжиков. Женщина призналась, что столько рыжиков видела первый раз в жизни. К сожалению, многие грибы оказались поражены грибными комарами, но все же сбор получился богатым, в корзину также попали маслята, подосиновик, подберезовик и несколько семей переросших опят.