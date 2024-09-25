Экс-чиновника обороны РФ обвинили в хищении при стройке омского кадетского корпуса

Posted 25 сентября, 02:43
Published 25 сентября, 02:43
Modified 25 сентября, 03:00
Updated 25 сентября, 03:00
Тимур Иванов, бывший замминистра обороны, оказался в центре уголовного дела, связанного со строительством трех кадетских корпусов. Ущерб для государства составил более 2,18 млрд рублей. По данным правоохранительных органов, Иванов получил взятку за преференции при заключении контрактов с компанией «Олимпситистрой», которая осуществляла строительство, пишет ТАСС.
Два из трех корпусов расположены в Омске и Кемерово. Общая стоимость их строительства составила 14 млрд рублей, однако проверки выявили недоделки на сумму более 2 млрд рублей. Следствие утверждает, что Иванов обеспечил индексацию каждого объекта на 10% от верхней стоимости.
Иванов, в свою очередь, настаивает, что индексация была вызвана увеличением объемов работ и утверждает, что все три корпуса функционируют. Он также отметил, что конкурсные процедуры проходили не в Минобороны, а среди сторонних организаций.
Ранее Город55 уже писал про задержание экс-министра обороны по подозрению в коррупции. В этом году чиновник даже успел побывать в Омске и проверить, как идет строительство инфекционного госпиталя. Также в 2022 году Тимур Иванов передал здание кадетского корпуса из федеральной собственности в региональную.
Также Город55 сообщал, что ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства РФ» заключил договор с ООО «Проекция» на обмерные работы зданий Кадетского корпуса в Омске. Подрядчик должен обмерить учебный корпус, клуб-музей и казармы, передав графические материалы заказчику, который обеспечит доступ к объектам. Работы должны быть завершены в течение трех месяцев после начала, но не позже 25 февраля 2025 года, стоимость составляет 3,5 млн рублей.