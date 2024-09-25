Экс-чиновника обороны РФ обвинили в хищении при стройке омского кадетского корпуса

Также Город55 сообщал, что ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства РФ» заключил договор с ООО «Проекция» на обмерные работы зданий Кадетского корпуса в Омске. Подрядчик должен обмерить учебный корпус, клуб-музей и казармы, передав графические материалы заказчику, который обеспечит доступ к объектам. Работы должны быть завершены в течение трех месяцев после начала, но не позже 25 февраля 2025 года, стоимость составляет 3,5 млн рублей.