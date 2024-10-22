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Posted 22 октября, 04:32

Published 22 октября, 04:32

Modified 22 октября, 04:34

Updated 22 октября, 04:34

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Взлетят цены на газировку? В Минфине предложили увеличить акцизы на сладкие напитки

22 октября 2024, 04:32
Фото: 1MI
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Налог собираются повысить с 7 до 10 рублей за литр. В правительстве надеются, что нововведение позволит снизить уровень потребления сахара.

Минфин России планирует увеличить акциз для сладких напитков. Поправки в Налоговый кодекс внесли на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности в середине октября. Таким образом, в правительстве надеются на снижения уровня потребления сахара.

Сейчас налог в размере 7 рублей за 1 литр уплачивается с безалкогольных напитков, в составе которых есть сахар, сироп или мед, если количество углеводов в их пищевой ценности составляет более 5 г на 100 мл.

«Предлагается сохранить без изменений действующий критерий по количеству углеводов более 5 г на 100 мл с одновременным увеличением ставки акциза с 7 до 10. А также, помимо обогащенной продукции, отменяются исключения для кваса», — передает слова замглавы Минфина Алексея Сазонова издание РБК.

Город55 представил, какой ажиотаж может произойти в случае повышения цен. Ролик носит исключительно юмористический характер:

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#Евгений Игишев#Бизнес#Видео#Налоги#Напитки#Газвода
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