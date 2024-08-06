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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

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Омичам рассказали, кому нежелательно пить квас

6 августа 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
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Хоть квас и обладает огромным количеством полезных свойств, иногда его употребление может обернуться неприятными последствиями.

Летом в жару многие предпочитают пить квас. Напиток не только способен утолить жажду, но и обладает богатым минерально-витаминным составом. Так, витамины группы В, которые есть в квасе, помогают снять стресс и усталость, а витамин С убирает головную боль и чистит сосуды.

Тем не менее, как сообщает издание Newia.ru, есть у кваса и противопоказания. Употреблять этот напиток нельзя людям с заболеваниями ЖКТ, особенно тем, кто живет с диагнозами «язва» и «гастрит». Осторожными стоит быть также обладателям цирроза печени, подагры и почечных заболеваний.

Остерегают от употребления кваса беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет. Наличие сахара в составе кваса делает его неподходящим для диабетиков.

Всем, кто сидит на диетах, тоже с осторожностью стоит пить квас. В хлебном напитке содержится приличное число калорий.

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#Юлия Истомина#Общество#Здоровье#Омская область#Россия#Новости#Еда#Напитки
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