Омичам рассказали, кому нежелательно пить квас

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Летом в жару многие предпочитают пить квас. Напиток не только способен утолить жажду, но и обладает богатым минерально-витаминным составом. Так, витамины группы В, которые есть в квасе, помогают снять стресс и усталость, а витамин С убирает головную боль и чистит сосуды.
Тем не менее, как сообщает издание Newia.ru, есть у кваса и противопоказания. Употреблять этот напиток нельзя людям с заболеваниями ЖКТ, особенно тем, кто живет с диагнозами «язва» и «гастрит». Осторожными стоит быть также обладателям цирроза печени, подагры и почечных заболеваний.
Остерегают от употребления кваса беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет. Наличие сахара в составе кваса делает его неподходящим для диабетиков.
Всем, кто сидит на диетах, тоже с осторожностью стоит пить квас. В хлебном напитке содержится приличное число калорий.