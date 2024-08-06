Омичам рассказали, кому нежелательно пить квас

Тем не менее, как сообщает издание Newia.ru, есть у кваса и противопоказания. Употреблять этот напиток нельзя людям с заболеваниями ЖКТ, особенно тем, кто живет с диагнозами «язва» и «гастрит». Осторожными стоит быть также обладателям цирроза печени, подагры и почечных заболеваний.