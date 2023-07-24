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Новый троллейбусный маршрут, торт-гигант и убийство из-за брани. Омск сегодня

24 июля 2023, 15:36
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. От Юбилейного до «Меги». В Омске запустят новый троллейбусный маршрут

В Омске запустят новый троллейбусный маршрут №5. Он будет курсировать от поселка Юбилейный до «Меги», сообщили сегодня в пресс-службе городской администрации. Маршрут вводят из-за многочисленных обращений жителей города о недостаточном транспортном обслуживании. В Нефтяниках на перекрестке проспекта Мира и улицы Нефтезаводской скорректируют направляющие островки для безопасного движения троллейбусов.

От Юбилейного до «Меги». В Омске запустят новый троллейбусный маршрут
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Новость №2. Торт-гигант, эскимо и огромная банка тушенки. Заработала выставка «АгроОмск-2023»

Ярмарка будет работать всю неделю. Традиционно ее проводят в парке на Королева. В первые два дня она будет доступна для представителей сферы АПК, а с 26 июля на нее могут попасть все желающие. Время работы выставки — с 10:00 до 19:00. В день торжественного открытия, 26 июля, гости ярмарки попробуют 100-килограммовый торт-мороженое, огромное эскимо весом около 100 кг, а также две огромные конфеты «Птичье молоко». Вход на мероприятие будет свободным.

Торт-гигант, эскимо и огромная банка тушенки. Заработала выставка «АгроОмск-2023»
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Новость №3. Общаемся культурно. Омский рецидивист убил знакомого за брань деревянной булавой

В Крутинском районном суде рассмотрели уголовное дело 57-летнего местного жителя, который уже не один раз привлекался к уголовной ответственности. Мужчина зашел в дом к знакомому с деревянной булавой, когда тот лежал на кровати и нанес ему не меньше трех ударов об голову. Он попал в правую височную область. Сельчанин получил травы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Нападавший объяснил, что убил знакомого, так как тот оскорбил его, используя маты. Вину в совершении преступления мужчина признал.

Общаемся культурно. Омский рецидивист убил знакомого за брань деревянной булавой
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#Анастасия Баянова#Омск#Итоги дня#Омская область#Убийство#Троллейбусы#Маршруты#Мороженое#Праздники
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