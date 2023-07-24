Новый троллейбусный маршрут, торт-гигант и убийство из-за брани. Омск сегодня

В Крутинском районном суде рассмотрели уголовное дело 57-летнего местного жителя, который уже не один раз привлекался к уголовной ответственности. Мужчина зашел в дом к знакомому с деревянной булавой, когда тот лежал на кровати и нанес ему не меньше трех ударов об голову. Он попал в правую височную область. Сельчанин получил травы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Нападавший объяснил, что убил знакомого, так как тот оскорбил его, используя маты. Вину в совершении преступления мужчина признал.