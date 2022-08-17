Пожар на полмиллиона. Сгоревший холодильник заставил омское «Инмарко» раскошелиться

Как рассказали в пресс-службе омских судебных приставов, крупную компенсацию с омского предприятия ООО «Инмарко Трейд» взыскала самарская предпринимательница. Компания поставила женщине товар и морозильные камеры для хранения мороженого.
Спустя полтора месяца после поставки в магазине предпринимательницы случился пожар. Тушить его пришлось при помощи четырех пожарных машин. В помещении серьезно закоптились стены и потолки, выгорели вещи и напольное покрытие. Вдобавок к этому расплавился внутренний блок кондиционера и обгорели два холодильника, один из них — с омским мороженым.
Во время экспертизы, которую оплатила самарская предпринимательница, выяснилось, что пожар случился из-за неисправности в работе одного из холодильников, который поставила омская компания.
С результатами экспертизы женщина пошла в суд, где потребовала с омской фирмы 540 тыс рублей в качестве компенсации понесенных убытков и возмещения расходов на проведение экспертизы. Суд встал на сторону омички, а контролировать исполнение решения суда поручили приставам.
В ООО «Инмарко Трейд» не стали обжаловать решение и тянуть с перечислением компенсации на счет женщины. После полного погашения долга приставы закрыли делопроизводство, отмечается в пресс-службе ведомства.