gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Мастерство

Выбрать дату
2024
Везде как дома. Омич создал настоящий дом на колесах из обычного прицепа
13 октября, 13:14
Необычная еда, игры и песни: омичей ждут на «Покровской ярмарке»
На мероприятии целых три дня жители и гости города смогут насладиться народными промыслами и вкусной едой, поучаствовать в мероприятиях.
7 октября, 03:18
Ребята из омских сел благодаря ОНПЗ состязались в региональном первенстве по хоккею
Омский НПЗ второй год поддерживает проект «Хоккей для всех». Финальный матч прошел 3 мая в академии «Авангард». Команда «Крылья Сибири» одержала победу в напряженной борьбе и получила кубок «Родных городов».
7 мая, 11:25
В Омске прошли мастер-классы ко Дню единения народов России и Белоруссии
На мастер-классах участники рисовали символ братской страны и готовили полезные драники.
2 апреля, 10:47
Тренер «Авангарда» Кравец подвел итоги победной серии с «Ладой»
«Ястребы» завершили первый раунд плей-офф и вышли в ¼ финала.
9 марта, 13:51
2023
Предприниматель Валентин Леваш проводит мастер-классы по столярному делу для детей
Молодой омский предприниматель не только собственноручно создает изделия из дерева, но и учит этому школьников.
8 августа 2023, 14:26

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика