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Posted 7 октября, 03:18

Published 7 октября, 03:18

Modified 7 октября, 04:28

Updated 7 октября, 04:28

Иллюстрация

Необычная еда, игры и песни: омичей ждут на «Покровской ярмарке»

7 октября 2024, 03:18
Фото: 1MI
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Омичей пригласили на традиционную «Покровскую ярмарку»

На мероприятии целых три дня жители и гости города смогут насладиться народными промыслами и вкусной едой, поучаствовать в мероприятиях.

С 11 по 13 октября на бульваре Мартынова пройдет традиционная «Покровская ярмарка», посвященная Году семьи. Это мероприятие станет настоящим праздником ремесел, где омичи и гости города смогут насладиться разнообразием товаров от местных мастеров и ремесленников из Челябинска, Кирова, Екатеринбурга и Нижнего Тагила, рассказали в пресс-службе правительства.

Центральным событием ярмарки станет смотр-конкурс «Покров семейный», который пройдет в субботу, 12 октября, в 11:00. В программе также запланированы ежедневные концерты фольклорных коллективов, детские и молодежные игры, а также танцевальная программа «Балуха».

Не обойдется и без гастрономического фестиваля, где ведущие шеф-повара города предложат традиционные блюда чалдонской кухни с уникальной авторской интерпретацией.

Ранее Город55 писал, сколько дней омичи будут отдыхать на эти новогодние праздники.

11 дней новогодних праздников. Когда омичей ждут длинные выходные в 2025 году
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#Кристина Антоносян#Омск#Екатеринбург#Челябинск#Мастерство#Танцы#Нижний Тагил#Год семьи#Гастрономический фестиваль#Покровская ярмарка#Ремесла
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