Необычная еда, игры и песни: омичей ждут на «Покровской ярмарке»

Posted 7 октября, 03:18
Published 7 октября, 03:18
Modified 7 октября, 04:28
Updated 7 октября, 04:28
С 11 по 13 октября на бульваре Мартынова пройдет традиционная «Покровская ярмарка», посвященная Году семьи. Это мероприятие станет настоящим праздником ремесел, где омичи и гости города смогут насладиться разнообразием товаров от местных мастеров и ремесленников из Челябинска, Кирова, Екатеринбурга и Нижнего Тагила, рассказали в пресс-службе правительства.
Центральным событием ярмарки станет смотр-конкурс «Покров семейный», который пройдет в субботу, 12 октября, в 11:00. В программе также запланированы ежедневные концерты фольклорных коллективов, детские и молодежные игры, а также танцевальная программа «Балуха».
Не обойдется и без гастрономического фестиваля, где ведущие шеф-повара города предложат традиционные блюда чалдонской кухни с уникальной авторской интерпретацией.
Ранее Город55 писал, сколько дней омичи будут отдыхать на эти новогодние праздники.