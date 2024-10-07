Необычная еда, игры и песни: омичей ждут на «Покровской ярмарке»

С 11 по 13 октября на бульваре Мартынова пройдет традиционная «Покровская ярмарка», посвященная Году семьи. Это мероприятие станет настоящим праздником ремесел, где омичи и гости города смогут насладиться разнообразием товаров от местных мастеров и ремесленников из Челябинска, Кирова, Екатеринбурга и Нижнего Тагила, рассказали в пресс-службе правительства.