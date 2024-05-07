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Ребята из омских сел благодаря ОНПЗ состязались в региональном первенстве по хоккею

Ребята из омских сел благодаря ОНПЗ состязались в региональном первенстве по хоккею

7 мая 2024, 11:25
Фото: Римма Злацовская
Омский НПЗ второй год поддерживает проект «Хоккей для всех». Финальный матч прошел 3 мая в академии «Авангард». Команда «Крылья Сибири» одержала победу в напряженной борьбе и получила кубок «Родных городов».

Во второй раз после 30-летнего перерыва ОНПЗ и «Родные города» провели детское первенство по хоккею в Омской области. Мемориал Евгения Хацея собрал почти 2,6 тысячи участников, которые с декабря 2023 года сражались за победу.

Финальный матч прошел 3 мая в академии «Авангард». В напряженной борьбе победу одержали хоккеисты команды «Крылья Сибири». Они получили главный приз турнира — кубок «Родных городов».

«Хоккей — один из самых любимых видов спорта у жителей Омской области. Не зря наш регион называют хоккейным! Поэтому особенно значимо существование масштабного проекта „Хоккей для всех“, который реализуется благодаря поддержке Омского НПЗ», — отметил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник.

Турнир позволяет ребятам 10-14 лет встретиться на льду с игроками разного уровня. В нем участвуют не только члены любительских команд, но и воспитанники детских спортивных школ и хоккейных секций. Первенство является самым масштабным в Сибири по числу участников.

«Предприятие создает равные спортивные возможности для жителей региона вне зависимости от места проживания. Для ОНПЗ развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений социальной деятельности», — подчеркнул гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.

Напомним, что «Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», направленная на повышение качества жизни в регионах через поддержку местных инициатив и проектов.

В Омске пройдет поединок детских хоккейных команд с розыгрышем джерси «Авангарда»
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