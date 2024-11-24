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Лицей

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Ноябрь
Экс-глава областного минобра показал эскизы школы на 1550 мест на омском Левобережье
24 ноября, 13:11
Сентябрь
Дефицит учителей и воспитателей. Сколько готовы платить педагогам в Омске
27 сентября, 10:10
Июль
Мест нет. Справедливо? Омичи пожаловались, что их детей не берут в лицей по прописке
12 июля, 07:27
Июнь
Здание еще строят. Новый лицей на Левобережье Омска возглавит экс-директор депобра
6 июня, 04:10
Март
В омском микрорайоне Кузьминки появится химико-технологический лицей
Образовательное учреждение будет рассчитано на 1122 места и оснащено современным оборудованием.
27 марта, 13:07

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