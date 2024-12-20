В Омске на Крупской с 1 сентября планируют открыть новый лицей. Показываем интерьер

Posted 20 декабря, 05:27
Published 20 декабря, 05:27
Modified 20 декабря, 05:29
Updated 20 декабря, 05:29
В омском микрорайоне «Прибрежный» на Левом берегу в следующем учебном году планируют открыть химико-технологический лицей на 1122 места. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.
«К 15 марта мы закрепим микроучасток за новым учреждением, с 1 апреля начнется прием документов от родителей будущих первоклассников. В первом квартале запустим программы дополнительного образования по различным направлениям, чтобы дети и родители смогли познакомиться со школой. В полную силу лицей заработает 1 сентября 2025 года», — сообщила министр Ольга Степанова.
В ведомстве также поделились фотографиями интерьера лицея:
Лицей построила компания «Наша школа». По данным Rusprofile, фирма работает с 2022 года. Руководителем и учредителем организации является Алексей Певнев.
Также Городу55 стало известно, что 19 декабря проект лицея отправляли на повторную государственную экспертизу. Он получил положительное заключение. Проектную документацию для образовательного учреждения подготовила компания «Первый проектный».
Ранее Город55 рассказывал, что директором лицея станет Лариса Ефимова, которая с июня 2019-го по февраль 2022-го была главой департамента образования омской мэрии.