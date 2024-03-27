В омском микрорайоне Кузьминки появится химико-технологический лицей

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Региональное министерство образования анонсировало строительство нового лицея в микрорайоне Кузьминки. Образовательное учреждение будет химико-технологическим, с профильными классами и программами дополнительного образования.
Главным партнером станет группа компаний «Титан». Учебное заведение будет рассчитано на 1122 ученика и оснащено современным оборудованием. Планируется обустроить большую библиотеку, зону коворкинга и актовый зал с балконом.
В министерстве отметили, что этот лицей — первый проект государственно-частного партнерства по созданию образовательного учреждения в Омской области. При работе учитывается опыт других регионов и собственный — в создании инженерного лицея на Космическом проспекте.
«На рабочей встрече обсудили создание эргономичного пространства для школьников, современного пищеблока, а также брендирование аудиторий и создание специальных учебных лабораторий и естественнонаучных квантумов в коллаборации с партнерами лицея», — рассказал министр образования Иван Кротт.