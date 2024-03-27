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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В омском микрорайоне Кузьминки начали строить новый профильный лицей

В омском микрорайоне Кузьминки появится химико-технологический лицей

27 марта 2024, 13:07
Фото: 1MI

В омском микрорайоне Кузьминки начали строить новый профильный лицей

Образовательное учреждение будет рассчитано на 1122 места и оснащено современным оборудованием.

Региональное министерство образования анонсировало строительство нового лицея в микрорайоне Кузьминки. Образовательное учреждение будет химико-технологическим, с профильными классами и программами дополнительного образования.

Главным партнером станет группа компаний «Титан». Учебное заведение будет рассчитано на 1122 ученика и оснащено современным оборудованием. Планируется обустроить большую библиотеку, зону коворкинга и актовый зал с балконом.

В министерстве отметили, что этот лицей — первый проект государственно-частного партнерства по созданию образовательного учреждения в Омской области. При работе учитывается опыт других регионов и собственный — в создании инженерного лицея на Космическом проспекте.

«На рабочей встрече обсудили создание эргономичного пространства для школьников, современного пищеблока, а также брендирование аудиторий и создание специальных учебных лабораторий и естественнонаучных квантумов в коллаборации с партнерами лицея», — рассказал министр образования Иван Кротт.
Проект введенной в эксплуатацию омской школы на Космическом прошел госэкспертизу
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#Омск#Омская область#Школа#Новости#Строительство школы#Омская школа#Школы#Лицей#Новая школа#Анастасия Баянова
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