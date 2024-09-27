Дефицит учителей и воспитателей. Сколько готовы платить педагогам в Омске

Posted 27 сентября, 10:10
Published 27 сентября, 10:10
Modified 27 сентября, 10:12
Updated 27 сентября, 10:12
В омских школах и детских садах по состоянию на середину сентября не хватает больше 700 учителей, воспитателей и непедагогических работников. Такие данные опубликовал департамент образования. Город55 изучил вакансии и зарплаты, а также узнал в кадровом центре о возможностях оплачиваемой стажировки для молодых специалистов.
Так, в городские школы требуется 39 учителей английского языка. В некоторых учебных заведениях открыто сразу несколько ставок. Согласно данным сайта по поиску работы Зарплата.ру, в омском лицее № 64 педагогу по английскому языку готовы предложить зарплату в размере 22 129 рублей. Сумма указана без учета доплаты за стаж и квалификационную категорию. Учебная нагрузка составит 31 час при шестидневной рабочей неделе.
В лицее № 29 ищут учителя английского языка на зарплату от 25 000 до 30 000 рублей.
«Обязанности: Проведение уроков в начальной школе, 5-х, 7-х классах (в количестве 32 часа + внеурочная деятельность) в соответствии с рабочей программой и федеральных государственных образовательных стандартов. Требования: Знание предмета, возрастной психологии», — говорится в объявлении.
Отметим, что сейчас омские педагоги получают самые низкие зарплаты в Сибири — в среднем, 30 000 рублей.
Также в школы Омска ищут учителей математики. Открыто 58 вакансий — это самая дефицитная специальность. В школу № 15 требуется педагог без опыта на зарплату от 20 000 до 40 000 рублей. В школе № 7 открыта вакансия для учителя математики в 5-8 классах. Зарплата составит от 22 000 рублей. Необходимо также вести классное руководство и внеурочные занятия. В школе предлагают социальный пакет и меры поддержки согласно региональному законодательству.
Согласно официальной статистике, средняя зарплата учителей в конце прошлого учебного года в регионе составила 43,5 тысячи рублей в месяц, а воспитателей детских садов — 37,4 тысячи рублей.
Не хватает учителей начальных классов: открыта 31 вакансия. В лицее № 143 ищут педагога с «горящими глазами». Так гласит вакансия. Необходимо высшее образование, опыт работы. Зарплата составит от 18 000 до 25 000 рублей на руки. Сумма, мягко говоря, не впечатляющая, учитывая, что средний ежемесячный платеж по ипотеке на вторичном рынке жилья сейчас достигает 50 тысяч рублей.
В дошкольных учреждениях открыто 168 вакансий для воспитателей. Также ищут нянечек и заведующих. В детском саду № 361 в поселке Кордном воспитателю готовы платить от 25 000 до 40 000 рублей в месяц. Необходимо педагогическое образование, приветствуется творческий подход и инициативность.
«Обязанности: осуществлять присмотр за вверенными воспитателю детьми в строгом соответствии с требованиями по охране жизни и здоровья детей, организовывать образовательную деятельность. Следить за состоянием и укреплением здоровья каждого ребенка в группе», — говорится в объявлении.
В новом учебном году на работу в школы региона устроились 429 педагогов. Об этом рассказал министр образования Омской области Иван Кротт накануне Дня знаний. По словам чиновника, наблюдается нехватка преподавателей «базовых» дисциплин, таких как русский язык и математика, а также учителей литературы, истории, иностранных языков и физики.
В кадровом центре «Работа России» нашему изданию рассказали о возможности стажировки для молодых специалистов без опыта, при которой работодатель получает доплату от государства. Срок стажировки составляет три месяца, в это время молодому специалисту выплачивается зарплата. Так, молодая омичка Ксения Корзун в прошлом году окончила музыкально-педагогический колледж. Девушка прошла стажировку в детском саду № 21, а после осталась трудиться в дошкольном учреждении.
«Подписывается трехсторонний договор между кадровым центром, выпускником и работодателем. Кадровый центр, в соответствии с договором, возмещает работодателю расходы по оплате труда выпускника и выплате за наставничество. Каждый год в нашем регионе порядка 80 человек проходят стажировку при содействии кадрового центра», — рассказал Городу55 директор кадрового центра Омской области Виталий Мещеряков.
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Ни для кого не секрет, что одна из основных причин нехватки кадров среди педагогов — низкий уровень зарплаты. Учителям приходится брать дополнительные часы, но от повышенной нагрузки страдает качество обучения. Молодежь неохотно идет работать в школы, а средний возраст педагогов давно перевалил за 40 лет.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске уровень средних зарплат снизился до 62 890 рублей. Это на 6% ниже, чем в июне, приводит цифры Омскстат.
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