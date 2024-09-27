Дефицит учителей и воспитателей. Сколько готовы платить педагогам в Омске

В кадровом центре «Работа России» нашему изданию рассказали о возможности стажировки для молодых специалистов без опыта, при которой работодатель получает доплату от государства. Срок стажировки составляет три месяца, в это время молодому специалисту выплачивается зарплата. Так, молодая омичка Ксения Корзун в прошлом году окончила музыкально-педагогический колледж. Девушка прошла стажировку в детском саду № 21, а после осталась трудиться в дошкольном учреждении.