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Posted 24 ноября, 13:11

Published 24 ноября, 13:11

Modified 24 ноября, 13:42

Updated 24 ноября, 13:42

Один из эскизов будущей школы

Экс-глава областного минобра показал эскизы школы на 1550 мест на омском Левобережье

24 ноября 2024, 13:11
Фото: «Иван Кротт | новости, факты, события» (Telegram/ivankrott). Один из эскизов будущей школы

Экс-министр образования Кротт поделился эскизами школы на омском Левобережье

Стали известны новые детали проекта пятиэтажной школы, запланированной к строительству на берегу Замарайки: эскизы будущего лицея физико-химического лицея продемонстрировал Иван Кротт — бывший министр образования Омской области.

В минувшую среду, 20 ноября, городскому архитектурному совету был представлен проект пятиэтажной школы, рассчитанной 1550 школьников, предложенный строительной компанией «Брусника».

Как ранее отмечалось, будущий физико-химический лицей будет серьезно отличаться от привычных омичам школ — например, наличием подземной парковки для транспортных средств педагогического состава. Кроме того, даже озвучивались идеи возведения и крытого плавательного бассейна — это предложение техническому директору «Брусники» в Омске, Евгению Головкину, представившему проект, предложили обсудить с представителями городского депобра.

Однако иные подробности, кроме того, что проект был одобрен представителями архитектурно-градостроительного совета, на тот момент известно не было.

Некую ясность в эту ситуацию удалось внести Ивану Кротту — в субботу, 23 ноября, в своем Telegram-канале он поделился эскизами, представленными архитекторам.

Эскизы будущего учебного заведенияЭскизы будущего учебного заведения
Эскизы будущего учебного заведенияЭскизы будущего учебного заведения
Эскизы будущего учебного заведенияЭскизы будущего учебного заведения
Эскизы будущего учебного заведенияЭскизы будущего учебного заведения
Эскизы будущего учебного заведенияЭскизы будущего учебного заведения
Эскизы будущего учебного заведенияЭскизы будущего учебного заведения
Эскизы будущего учебного заведенияЭскизы будущего учебного заведения
Эскизы будущего учебного заведения. Фото: «Иван Кротт | новости, факты, события» (Telegram/ivankrott)

Как отметил в своем сообщении бывший министр образования региона, проект лицея предусматривает 2 спортивных зала, библиотеку, а также зонирование помещений — некоторые из них будут предусмотрены для досуга школьников. Кроме того, в проекте предусмотрена и работа над обликом прилегающей к лицею территории — особое внимание будет уделено озеленению.

Сейчас проект передан на рассмотрение специалистов областного правительства — ожидается, что новая школа будет возведена в строящихся «Кварталах Драверта», основным застройщиком которых выступает девелопер «Брусника». Примечательно, что кроме школы, представители компании разработали и проект общего благоустройства окружающей местности, а также детского сада, рассчитанного на 225 воспитанников.

На берегу Замарайки. В омских «Кварталах Драверта» построят огромную школу и детсад
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#Илья Скобин#Образование#Омск#Школа#Новости#Озеленение#Архитектура#Иван Кротт#Лицей#Брусника#Министр образования#Кварталы Драверта#Городской архитектурный совет
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