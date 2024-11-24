Экс-глава областного минобра показал эскизы школы на 1550 мест на омском Левобережье

Как отметил в своем сообщении бывший министр образования региона, проект лицея предусматривает 2 спортивных зала, библиотеку, а также зонирование помещений — некоторые из них будут предусмотрены для досуга школьников. Кроме того, в проекте предусмотрена и работа над обликом прилегающей к лицею территории — особое внимание будет уделено озеленению.