Экс-глава областного минобра показал эскизы школы на 1550 мест на омском Левобережье

Posted 24 ноября, 13:11
Published 24 ноября, 13:11
Modified 24 ноября, 13:42
Updated 24 ноября, 13:42
В минувшую среду, 20 ноября, городскому архитектурному совету был представлен проект пятиэтажной школы, рассчитанной 1550 школьников, предложенный строительной компанией «Брусника».
Как ранее отмечалось, будущий физико-химический лицей будет серьезно отличаться от привычных омичам школ — например, наличием подземной парковки для транспортных средств педагогического состава. Кроме того, даже озвучивались идеи возведения и крытого плавательного бассейна — это предложение техническому директору «Брусники» в Омске, Евгению Головкину, представившему проект, предложили обсудить с представителями городского депобра.
Однако иные подробности, кроме того, что проект был одобрен представителями архитектурно-градостроительного совета, на тот момент известно не было.
Некую ясность в эту ситуацию удалось внести Ивану Кротту — в субботу, 23 ноября, в своем Telegram-канале он поделился эскизами, представленными архитекторам.
Как отметил в своем сообщении бывший министр образования региона, проект лицея предусматривает 2 спортивных зала, библиотеку, а также зонирование помещений — некоторые из них будут предусмотрены для досуга школьников. Кроме того, в проекте предусмотрена и работа над обликом прилегающей к лицею территории — особое внимание будет уделено озеленению.
Сейчас проект передан на рассмотрение специалистов областного правительства — ожидается, что новая школа будет возведена в строящихся «Кварталах Драверта», основным застройщиком которых выступает девелопер «Брусника». Примечательно, что кроме школы, представители компании разработали и проект общего благоустройства окружающей местности, а также детского сада, рассчитанного на 225 воспитанников.