Здание еще строят. Новый лицей на Левобережье Омска возглавит экс-директор депобра

Добавим, что у Ларисы Ефимовой есть опыт руководства гимназией №140, ее директором она была с 2010 по 2018 год. А вот завершения строительства нового лицея еще нужно дождаться: по последним данным готовность объекта составляет 66%. Но работу обещают завершить в срок.