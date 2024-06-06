Здание еще строят. Новый лицей на Левобережье Омска возглавит экс-директор депобра

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Стало известно, кому доверили руководство новым лицеем на 1122 места, который в настоящий момент строят в микрорайоне Кузьминки на Левом берегу. 4 июня 2024 года под новый лицей создали юридическое лицо — БОУ ОО «Омский химико-технологический лицей».
Директором химико-технологического лицея указана Лариса Ефимова, которая с июня 2019-го по февраль 2022-го была главой департамента образования омской мэрии. В пресс-службе областного минобразования Городу55 подтвердили, что Ефимова станет руководителем лицея на Левобережье.
Добавим, что у Ларисы Ефимовой есть опыт руководства гимназией №140, ее директором она была с 2010 по 2018 год. А вот завершения строительства нового лицея еще нужно дождаться: по последним данным готовность объекта составляет 66%. Но работу обещают завершить в срок.