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Здание школы готово только на 66%

Здание еще строят. Новый лицей на Левобережье Омска возглавит экс-директор депобра

6 июня 2024, 04:10
Фото: Телеграм-канал министра образования Ивана Кротта
Здание школы готово только на 66%

Директором лицея в омских Кузьминках станет экс-глава депобра Лариса Ефимова

Для нового образовательного учреждения 4 июня зарегистрировали юридическое лицо.

Стало известно, кому доверили руководство новым лицеем на 1122 места, который в настоящий момент строят в микрорайоне Кузьминки на Левом берегу. 4 июня 2024 года под новый лицей создали юридическое лицо — БОУ ОО «Омский химико-технологический лицей».

Директором химико-технологического лицея указана Лариса Ефимова, которая с июня 2019-го по февраль 2022-го была главой департамента образования омской мэрии. В пресс-службе областного минобразования Городу55 подтвердили, что Ефимова станет руководителем лицея на Левобережье.

Добавим, что у Ларисы Ефимовой есть опыт руководства гимназией №140, ее директором она была с 2010 по 2018 год. А вот завершения строительства нового лицея еще нужно дождаться: по последним данным готовность объекта составляет 66%. Но работу обещают завершить в срок.

Министр Кротт: школа в омских Кузьминках готова на 66%
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#Юлия Истомина#Общество#Образование#Омск#Министерство образования#Школа#Строительство#Назначение#Департамент образования#Новости#Директор#Лицей#Лариса Ефимова
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