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Лидеры России

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2024
Открылась регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика»
27 ноября стартовал второй сезон конкурса «Лидеры России. Политика». Об этом объявил первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко на площадке Национального центра «Россия».
28 ноября, 07:50
Эксклюзив. Генерал-лейтенант и выходец из ДНР. В омском минимущества появился новый заместитель
31 октября, 08:42
Финал фестиваля цифровых технологий «OM FEST» собрал больше тысячи омичей
Первый фестиваль цифровых технологий «ОмФест 2024» (0+) завершился ярким событием, которое собрало более тысячи жителей Омской области.
7 сентября, 11:45
Мэр Томска Махиня возьмет к себе в заместители чиновницу из Омска
27 марта, 06:43
2023
Хоценко поздравил омичей-победителей финала конкурса управленцев «Лидеры России»
В суперфинал конкурса вышли сразу три представителя региона.
9 октября 2023, 09:59

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