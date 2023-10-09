Хоценко поздравил омичей-победителей финала конкурса управленцев «Лидеры России»

Окружной финал пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в Новосибирске. Имена победителей были объявлены на торжественной церемонии в Новосибирском театре оперы и балета. Среди 28 победителей, которые примут участие в суперфинале в 2024 году, три представителя Омской области.