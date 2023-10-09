Хоценко поздравил омичей-победителей финала конкурса управленцев «Лидеры России»

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Окружной финал пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в Новосибирске. Имена победителей были объявлены на торжественной церемонии в Новосибирском театре оперы и балета. Среди 28 победителей, которые примут участие в суперфинале в 2024 году, три представителя Омской области.
Так, в финал конкурса вышли Гендиректор АО «Омскгазстройэксплуатация» Дмитрий Мишуров, бизнес-тренер и консультант Ольга Литвиненко, заместитель директора компании «Николь» Алексей Неумывакин. С победой омских управленцев поздравил Виталий Хоценко.
«Конкуренция была очень высокая. Эксперты оценивали, как финалисты проявляют себя в разных управленческих ролях. Но омичи показали себя настоящими лидерами с сибирским характером. Следующий этап — суперфинал. Уверен, все получится. Поздравляю! Гордимся!» — отметил глава региона.
Отмечается, что Дмитрий Мишуров в очном этапе конкурса участвовал первый раз и очень гордится выходом в суперфинал.
«Хоть это и не скромно, но я надеялся, что буду в числе финалистов, и конечно это приятно! Но самое приятное — это то, что дальше ты сможешь общаться с еще более классными руководителями», — рассказал гендиректор «Омскгазстройэксплуатация».
По итогам всех окружных финалов определятся 300 суперфиналистов. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в 2024 году.