Мэр Томска Махиня возьмет к себе в заместители чиновницу из Омска

Мэр Томска Дмитрий Махиня, ранее занимавший в Омске пост директора департамента имущественных отношений, планирует взять в свою команду омскую чиновницу Ирину Фрайндт на должность своего заместителя. Об этом сообщает издание БК55 со ссылкой на собственные источники.