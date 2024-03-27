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Мэр Томска Махиня возьмет к себе в заместители чиновницу из Омска

27 марта 2024, 06:43
Фото: 1MI
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Вице-мэром Томска станет глава омского казенного учреждения «Аналитическое сопровождение» Ирина Фрайндт.

Мэр Томска Дмитрий Махиня, ранее занимавший в Омске пост директора департамента имущественных отношений, планирует взять в свою команду омскую чиновницу Ирину Фрайндт на должность своего заместителя. Об этом сообщает издание БК55 со ссылкой на собственные источники.

Ирина Фрайндт являлась директором казенного учреждения «Аналитическое сопровождение». Она возглавляла организацию с июня 2019 года. «Аналитическое сопровождение» занимается управлением объектами нежилого фонда, представляет интересы департамента имущественных отношений в сфере природопользования и лесных отношений.

В КУ «Аналитическое сопровождение» корреспонденту Города55 сообщили, что Ирина Фрайндт больше не работает в организации.

«Ирина Евгеньевна больше не работает у нас. Исполняющий обязанности главы пока не определен», — рассказали в учреждении.

Ранее Фрайндт также трудилась на должности директора «Центра аренды и мониторинга имущества», работала в минэкономики, в «ОмскВодоканале».

Напомним, Дмитрий Махиня был избран мэром Томска в сентябре прошлого года. В декабре его заместителем стал еще один омский чиновник Владимир Радул.

Бывший омский чиновник Владимир Радул официально стал заместителем мэра Томска
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#Политика#Омск#Мэр#Департамент имущественных отношений#Администрация#ОмскВодоканал#Лидеры России#Томск#МУПы#Евгений Игишев#Контроль#Вице-мэр
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