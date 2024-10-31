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Posted 31 октября, 08:42

Published 31 октября, 08:42

Modified 31 октября, 09:12

Updated 31 октября, 09:12

Выходец из ДНР стал заместителем в омском министерстве имущественных отношений

Генерал-лейтенант и выходец из ДНР. В омском минимущества появился новый заместитель

31 октября 2024, 08:42
Фото: 1MI.

Выходец из ДНР стал заместителем в омском министерстве имущественных отношений

Яков Ходос встречался с губернатором Омской области еще летом, однако тогда поводом для встречи стал федеральный конкурс.

Городу55 стало известно, что у министра имущественных отношений Евгения Козлова появился новый заместитель. Пост замминистра получил 36-летний Яков Ходос, который ранее занимал должность первого заместителя министра юстиции ДНР, а также работал в органах юстиции и подразделениях ППК «Роскадастр».

Фото: Пресс-служба министерства имущества Омской области

В 2023 году Яков Ходос был удостоен награды «За личный вклад в укрепление воинских, патриотических и духовных традиций Российской Федерации». Он также носит звание генерал-лейтенанта юстиции ДНР. Этим летом Ходос участвовал в мероприятии «Лидеры России» и встречался с губернатором Хоценко, который решил пообщаться с победителями и финалистами конкурса.

В пресс-службе омского минимущества Городу55 сообщили, за какие вопросы будет отвечать Яков Ходос. Ему предстоит контролировать работу финансового-экономического блока министерства, курировать структурные подразделения, отвечающие за организацию финучета и контроля за использованием имущества Омской области, финансово-экономический мониторинг деятельности хозяйственных обществ с областным участием, разработку предложений по повышению эффективности управления собственностью Омской области.

Напомним, что в настоящее время пост министра имущественных отношений занимает Евгений Козлов, в отношении которого расследуется уголовное дело. Чиновнику удалось избежать ответственности из-за истекшего срока давности. Однако в прокуратуре считают, что ему необходимо освободить свое место.

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