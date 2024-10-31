Генерал-лейтенант и выходец из ДНР. В омском минимущества появился новый заместитель

В 2023 году Яков Ходос был удостоен награды «За личный вклад в укрепление воинских, патриотических и духовных традиций Российской Федерации». Он также носит звание генерал-лейтенанта юстиции ДНР. Этим летом Ходос участвовал в мероприятии «Лидеры России» и встречался с губернатором Хоценко, который решил пообщаться с победителями и финалистами конкурса.