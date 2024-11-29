Конкурс «Лидеры России. Политика»: за сутки зарегистрировалось более 3 тысяч

С объявление о старте проекта началась и возможность подать заявку на участие, которая будет продолжаться до 12:00 по московскому времени 24 января 2025 года. Конкурс открыт для граждан РФ в возрасте от 21 до 55 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и готовых к активному участию в общественно-политической деятельности.