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Posted 29 ноября, 04:20

Published 29 ноября, 04:20

Modified 29 ноября, 04:22

Updated 29 ноября, 04:22

Конкурс «Лидеры России. Политика»: за сутки зарегистрировалось более 3 тысяч

Конкурс «Лидеры России. Политика»: за сутки зарегистрировалось более 3 тысяч

29 ноября 2024, 04:20
Фото: Лидеры России.
За первые сутки на конкурсе «Лидеры России. Политика» зарегистрировалось больше трех тысяч участников.

В первый день регистрации на конкурс «Лидеры России. Политика» заявки подали свыше трех тысяч человек из различных уголков России. Регистрация открылась на сайте политическиелидеры.рф.

Напомним, запуск второго сезона конкурса был объявлен 27 ноября на площадке Национального центра «Россия» первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

С объявление о старте проекта началась и возможность подать заявку на участие, которая будет продолжаться до 12:00 по московскому времени 24 января 2025 года. Конкурс открыт для граждан РФ в возрасте от 21 до 55 лет, имеющих среднее профессиональное или высшее образование и готовых к активному участию в общественно-политической деятельности.

Чтобы стать участником отбора, необходимо:

  • В срок до завершения регистрации создать личный кабинет на сайте;
  • Заполнить онлайн-анкету;
  • Записать видеоинтервью;
  • Написать эссе.

После этого на дистанционном этапе конкурса пройдет онлайн-тестирование. Те, кто продемонстрирует лучшие результаты, будут приглашены к участию в очном этапе.

Открылась регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика»
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#Диана Рязанцева#Политика#Образование#Конкурс#Лидеры России#Регистрация#Президент#Участники#Сергей Кириенко#Национальный центр#Тестирование
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