Двое погибли на месте. Под Омском иномарка вылетела с дороги и перевернулась

Posted Сегодня, 03:01
Published Сегодня, 03:01
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Updated Сегодня, 03:11
Накануне около 8 часов на дороге, которая ведет от СНТ «Автомобилист» к СНТ «Прогресс-5», произошла авария, в результате которой погибли двое человек. Об этом сообщили в омской полиции.
Выяснилось, что 43-летний водитель автомобиля Toyota Carina не справился с управлением и съехал в кювет слева по ходу движения, где машина перевернулась. В результате ДТП водитель и его пассажирка, 41-летняя женщина, погибли на месте.
Окончательно причины и обстоятельства ДТП станут известны после проведения проверки.
Напомним, что ранее в Ленинском округе в ДТП погиб 69-летний водитель. Пенсионер съехал в кювет на улице Луговой недалеко от дома № 30. К сожалению, он погиб на месте до того, как приехала скорая помощь.