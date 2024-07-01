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Posted Сегодня, 03:01

Published Сегодня, 03:01

Modified Сегодня, 03:11

Updated Сегодня, 03:11

место ДТП

Двое погибли на месте. Под Омском иномарка вылетела с дороги и перевернулась

1 июля 2024, 03:01
Фото: УМВД России по Омской области
место ДТП

Иномарка вылетела с дороги на выезде из дачного поселка в Омске и перевернулась

Вчера на дороге, соединяющей СНТ «Автомобилист» и СНТ «Прогресс-5», произошло ДТП: иномарка съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии погибли водитель и его пассажир.

Накануне около 8 часов на дороге, которая ведет от СНТ «Автомобилист» к СНТ «Прогресс-5», произошла авария, в результате которой погибли двое человек. Об этом сообщили в омской полиции.

Выяснилось, что 43-летний водитель автомобиля Toyota Carina не справился с управлением и съехал в кювет слева по ходу движения, где машина перевернулась. В результате ДТП водитель и его пассажирка, 41-летняя женщина, погибли на месте.

Окончательно причины и обстоятельства ДТП станут известны после проведения проверки.

место ДТПместо ДТП
место ДТП
Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, что ранее в Ленинском округе в ДТП погиб 69-летний водитель. Пенсионер съехал в кювет на улице Луговой недалеко от дома № 30. К сожалению, он погиб на месте до того, как приехала скорая помощь.

Не дождался скорой. В Ленинском округе пожилой омич съехал в кювет и умер в машине
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