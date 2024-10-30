Поездка закончилась госпитализацией. В Омской области машина съехала в кювет

По предварительным данным, авария произошла в центре города, на улице Первомайской, в районе дома №86. Водитель автомобиля ВАЗ-211440, молодой человек 2004 года рождения, не справился с управлением, что привело к тому, что автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В момент инцидента в машине находился его пассажир, ровесник водителя, который также пострадал.