Поездка закончилась госпитализацией. В Омской области машина съехала в кювет

Posted 30 октября, 08:47
Published 30 октября, 08:47
Modified 30 октября, 08:48
Updated 30 октября, 08:48
В Называевске в 5:00 утра в дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение о ДТП, в результате которого два человека получили травмы и были срочно госпитализированы.
По предварительным данным, авария произошла в центре города, на улице Первомайской, в районе дома №86. Водитель автомобиля ВАЗ-211440, молодой человек 2004 года рождения, не справился с управлением, что привело к тому, что автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В момент инцидента в машине находился его пассажир, ровесник водителя, который также пострадал.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, начали расследование и установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это обстоятельство стало основанием для возбуждения административного дела по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Пострадавшие были немедленно доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь. Врачи продолжают следить за их состоянием. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, что в Кировском районном суде был оглашён приговор водителю, признанному виновным в ДТП со смертельным исходом. Оно произошло в сентябре 2023 года на улице 22 Декабря.