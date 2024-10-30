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Posted 30 октября, 08:47

Published 30 октября, 08:47

Modified 30 октября, 08:48

Updated 30 октября, 08:48

В Называевске произошло жуткое ДТП, в котором пострадали два человека

Поездка закончилась госпитализацией. В Омской области машина съехала в кювет

30 октября 2024, 08:47
Фото: Госавтоинспекция Омской области.

В Называевске произошло жуткое ДТП, в котором пострадали два человека

В Омской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое молодых людей получили травмы и были срочно госпитализированы.

В Называевске в 5:00 утра в дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение о ДТП, в результате которого два человека получили травмы и были срочно госпитализированы.

По предварительным данным, авария произошла в центре города, на улице Первомайской, в районе дома №86. Водитель автомобиля ВАЗ-211440, молодой человек 2004 года рождения, не справился с управлением, что привело к тому, что автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В момент инцидента в машине находился его пассажир, ровесник водителя, который также пострадал.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, начали расследование и установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это обстоятельство стало основанием для возбуждения административного дела по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Пострадавшие были немедленно доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь. Врачи продолжают следить за их состоянием. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

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#Екатерина Тараленко#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Алкогольное опьянение#Авария#Расследование#Госпитализация#Административное дело#Правоохранительные органы#Кювет
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