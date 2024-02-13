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Published Сегодня, 03:32

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Updated Сегодня, 03:38

иллюстрация

Погиб пассажир. На трассе под Омском перевернулась фура

13 февраля 2024, 03:32
Фото: Город55
иллюстрация

В ДТП с большегрузом на трассе в Омской области погиб пассажир

Личность погибшего мужчины пока неизвестна.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что на трассе Тюкалинск — Большие Уки в районе 116 км произошло ДТП. В результате аварии погиб пассажир, а водителя доставили в больницу.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Выяснилось, что в Большеуковском районе 68-летний водитель автомобиля МАЗ не справился с управлением. В результате большегруз улетел в кювет и опрокинулся.

Личность погибшего мужчины пока неизвестна. Обстоятельства и причины аварии установят в ходе проверки.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Ранее на автодороге Омск-Красноярск 60-летний водитель ВАЗ-2106 потерял управление и вылетел на встречку. В результате ДТП водитель погиб. Также на днях в Калачинском районе водитель легковушки не заметил и сбил пешеходов. В итоге женщину и ребенка отвезли в больницу.

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