Погиб пассажир. На трассе под Омском перевернулась фура

Ранее на автодороге Омск-Красноярск 60-летний водитель ВАЗ-2106 потерял управление и вылетел на встречку. В результате ДТП водитель погиб. Также на днях в Калачинском районе водитель легковушки не заметил и сбил пешеходов. В итоге женщину и ребенка отвезли в больницу.