Погиб пассажир. На трассе под Омском перевернулась фура

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:38
Управление МВД России по Омской области сообщает, что на трассе Тюкалинск — Большие Уки в районе 116 км произошло ДТП. В результате аварии погиб пассажир, а водителя доставили в больницу.
Выяснилось, что в Большеуковском районе 68-летний водитель автомобиля МАЗ не справился с управлением. В результате большегруз улетел в кювет и опрокинулся.
Личность погибшего мужчины пока неизвестна. Обстоятельства и причины аварии установят в ходе проверки.
Ранее на автодороге Омск-Красноярск 60-летний водитель ВАЗ-2106 потерял управление и вылетел на встречку. В результате ДТП водитель погиб. Также на днях в Калачинском районе водитель легковушки не заметил и сбил пешеходов. В итоге женщину и ребенка отвезли в больницу.