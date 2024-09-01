gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Курская область

Выбрать дату
2024
Минобороны РФ: за минувшую ночь над регионами было сбито больше 150 БПЛА
1 сентября, 06:50
Виталий Хоценко сообщил об отправке гуманитарного груза из Омска в Курскую область
9 августа, 09:44
Генерал-полковник Ушаков рассказал о текущей ситуации в Курской области
8 августа, 11:46
Сергей Шелест и Виталий Хоценко объявили в Омске сбор помощи жителям Курской области
8 августа, 07:45
2023
Пожар и пять раненных. Что известно об атаке дрона на вокзал в Курске
Инцидент произошел в ночь на 20 августа.
20 августа 2023, 09:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика