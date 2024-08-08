Сергей Шелест и Виталий Хоценко объявили в Омске сбор помощи жителям Курской области

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
Сегодня мэр Шелест объявил, что вместе с губернатором Виталием Хоценко они приняли решение об открытии сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области.
«Уважаемые омичи, сибиряки всегда отличались особой сплоченностью, и сегодня все мы вместе должны проявить ее в деле помощи жителям Курской области. Нет сомнений в том, что армия России выбьет врага, а нам с вами надо помочь мирному населению. Призываю всех не стоять в стороне», — обратился к омичам Сергей Шелест в своих соцсетях.
Если вы хотите помочь нуждающимся, вы можете принести вещи первой необходимости, воду и продукты, которые не требуют особых условий хранения и перевозки, а также спальные принадлежности.
Вы можете принести вещи на базу Межнационального и межконфессионального центра гуманитарной помощи, которая находится по адресу: улица Чапаева, дом 71/1. Вход в здание находится напротив бассейна «Ермак». Телефон для справок: +7 (913) 680-00-17.
Также можно принести вещи в городской Центр социальной помощи населению, который расположен по адресу: проспект Мира, 35 б. Телефон для справок: 8 (3812) 22-25-45.