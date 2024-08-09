Виталий Хоценко сообщил об отправке гуманитарного груза из Омска в Курскую область

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Сегодня, 9 августа, из Омской области отправят гуманитарный груз. Он предназначен для жителей Курской области, которая сильно пострадала в результате террористической атаки ВСУ.
Гуманитарную площадь для курян собрали по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко.
«Находимся на оперативной связи с правительством Курской области и всегда готовы прийти на помощь. Сейчас самое главное — помочь и поддержать людей, которые подверглись атаке со стороны украинских террористов», — подчеркнул Хоценко.
20-тонный гуманитарный груз для Курской области включает в себя продукты питания, питьевую воду, медикаменты и генераторы. Доставлен до места назначения он будет, скорее всего, уже во вторник.