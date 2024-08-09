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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 09:46

Виталий Хоценко сообщил об отправке гуманитарного груза из Омска в Курскую область

Виталий Хоценко сообщил об отправке гуманитарного груза из Омска в Курскую область

9 августа 2024, 09:44
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Жители региона собрали 20 тонн груза для пострадавшей в результате атак ВСУ Курской области.

Сегодня, 9 августа, из Омской области отправят гуманитарный груз. Он предназначен для жителей Курской области, которая сильно пострадала в результате террористической атаки ВСУ.

Гуманитарную площадь для курян собрали по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко.

«Находимся на оперативной связи с правительством Курской области и всегда готовы прийти на помощь. Сейчас самое главное — помочь и поддержать людей, которые подверглись атаке со стороны украинских террористов», — подчеркнул Хоценко.
Груз доставят в Курскую области 13 августаГруз доставят в Курскую области 13 августа
Груз доставят в Курскую области 13 августа
Фото: Пресс-служба правительства Омской области

20-тонный гуманитарный груз для Курской области включает в себя продукты питания, питьевую воду, медикаменты и генераторы. Доставлен до места назначения он будет, скорее всего, уже во вторник.

Сергей Шелест и Виталий Хоценко объявили в Омске сбор помощи жителям Курской области
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Правительство Омской области#Помощь#Новости#Гуманитарная помощь#Сво#Курская область#Виталий Хоценко
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