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Posted 19 декабря, 09:59

Published 19 декабря, 09:59

Modified 19 декабря, 10:04

Updated 19 декабря, 10:04

Иллюстрация

Путин удивился, что существуют проблемы с выплатами для военнослужащих

19 декабря 2024, 09:59
Фото: 1MI. Иллюстрация
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
Речь идет о разных категориях военных, которые служат в Курской области, приравненной к зоне КТО.

На прямой линии, которая проходит сегодня, 19 декабря, в Москве президенту Владимиру Путину задали вопрос о проблемах с выплатами для военнослужащих.

Речь идет о подразделениях, которые несут службу в Курской области, приравненной к зоне Контртеррористической операции, а не СВО. Зарплаты у этих категорий военнослужащих существенно отличаются.

«Это наше упущение. Это все будет исправлено. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание. Все поправим. Все получат то, что причитается. Пересчитаем и задним числом», — заявил президент.

Ранее Город55 рассказывал, что с омички требуют вернуть 384 тысячи, полученные на ребенка участника СВО из-за вероятной ошибки в документах.

С омички требуют вернуть 384 тысячи, полученные на ребенка участника СВО
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Зарплаты#Путин#Курская область#Военнослужащие#Прямая линия Владимира Путина 19 декабря 2024 года
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