Путин удивился, что существуют проблемы с выплатами для военнослужащих

Posted 19 декабря, 09:59
Published 19 декабря, 09:59
Modified 19 декабря, 10:04
Updated 19 декабря, 10:04
На прямой линии, которая проходит сегодня, 19 декабря, в Москве президенту Владимиру Путину задали вопрос о проблемах с выплатами для военнослужащих.
Речь идет о подразделениях, которые несут службу в Курской области, приравненной к зоне Контртеррористической операции, а не СВО. Зарплаты у этих категорий военнослужащих существенно отличаются.
«Это наше упущение. Это все будет исправлено. Жалко, что военное ведомство не обратило на это внимание. Все поправим. Все получат то, что причитается. Пересчитаем и задним числом», — заявил президент.
Ранее Город55 рассказывал, что с омички требуют вернуть 384 тысячи, полученные на ребенка участника СВО из-за вероятной ошибки в документах.