Пожар и пять раненных. Что известно об атаке дрона на вокзал в Курске

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В ночь с 19 на 20 августа беспилотный летательный аппарат атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске. Дрон врезался в крышу, произошел пожар. Огонь ликвидировали в 03:46. О происшествии сообщают «Новые известия».
Беспилотник повредил кровлю и фасад здания, зал ожидания, платформу и пешеходный тоннель. В момент атаки на вокзале было около 50 человек. Всех эвакуировали. Пострадали пятеро. Госпитализация не понадобилась.
Вход и посадка на поезда сейчас осуществляется через северную и южную стороны без входа в здание вокзала. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара.