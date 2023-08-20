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Published Сегодня, 09:50

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Updated Сегодня, 09:52

иллюстрация

Пожар и пять раненных. Что известно об атаке дрона на вокзал в Курске

20 августа 2023, 09:50
Фото: 1MI
иллюстрация

Беспилотник атаковал вокзал в Курске

Инцидент произошел в ночь на 20 августа.

В ночь с 19 на 20 августа беспилотный летательный аппарат атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске. Дрон врезался в крышу, произошел пожар. Огонь ликвидировали в 03:46. О происшествии сообщают «Новые известия».

Беспилотник повредил кровлю и фасад здания, зал ожидания, платформу и пешеходный тоннель. В момент атаки на вокзале было около 50 человек. Всех эвакуировали. Пострадали пятеро. Госпитализация не понадобилась.

Вход и посадка на поезда сейчас осуществляется через северную и южную стороны без входа в здание вокзала. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара.

Рассказываем, что известно о попытке прорыва на Москву беспилотника 6 августа
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#Беспилотник#Бпла#Дрон#Пожары#Вокзал#Происшествия#Новости#Россия#Курская область#Спецоперация
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