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Курьеры

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Апрель
Гибкий график и много денег: кому в Омске готовы платить до 143 тысяч в месяц
Доставщиком в Омске стало легче устроиться. Увеличилось как количество предложений, так и зарплат. Сколько теперь зарабатывает курьер — в материале Города55.
17 апреля, 12:28
Март
Наживались за счет пенсионеров. Омский суд отправил мошенников в колонию
Молодые люди обманывали пенсионеров, сообщая им, что их родственники попали в ДТП и срочно нужны деньги, за что получали небольшой процент.
28 марта, 04:52
Февраль
В «Самокате» прокомментировали коллективную жалобу курьеров на условия работы
9 февраля, 13:03
Снег и безденежье. Курьеры «Самоката» пожаловались на невыносимые условия работы
8 февраля, 14:04
Ноябрь 2023
Зарплаты до 45 тысяч. В омской таможне набирают сотрудников
29 ноября 2023, 03:48
В Омске курьеры стали самыми высокооплачиваемыми работниками
Им готовы платить около 99 600 рублей в месяц.
28 ноября 2023, 11:54

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