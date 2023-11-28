В Омске курьеры стали самыми высокооплачиваемыми работниками

На втором месте среди массовых рабочих специальностей оказались водители такси. Им предлагают зарплату в размере 95 тысяч рублей. В целом по стране же на этом месте оказались курьеры, средний ежемесячный доход которых в других регионах составляет примерно 91-94 тысяч рублей.