В Омске курьеры стали самыми высокооплачиваемыми работниками

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
На втором месте среди массовых рабочих специальностей оказались водители такси. Им предлагают зарплату в размере 95 тысяч рублей. В целом по стране же на этом месте оказались курьеры, средний ежемесячный доход которых в других регионах составляет примерно 91-94 тысяч рублей.
Однако доходы представителей других массовых рабочих специальностей отстают от лидеров довольно сильно. Так, например, зарплата официанта в Омске составляет около 34,2 тысяч рублей. Разнорабочим готовы платить 41,2 тысячу, работникам склада — 44,6 тысяч, продавцам/кассирам — 33,2 тысячи, а охранникам — 30,4 тысячи рублей.
«Уровень дохода водителей такси и курьеров связан, в том числе, с высоким спросом на специалистов этого профиля — водители вошли в тройку самых востребованных профессий по итогам последних двух лет. С учетом рекордно низкой безработицы в России и, как следствие, дефицита исполнителей во многих отраслях, можно ожидать, что доходы представителей этих профессий будут расти и дальше», — рассказала Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.