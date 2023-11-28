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Published Сегодня, 11:54

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Омские курьеры оказались самыми высокооплачиваемыми работниками

В Омске курьеры стали самыми высокооплачиваемыми работниками

28 ноября 2023, 11:54
Фото: 1MI

Омские курьеры оказались самыми высокооплачиваемыми работниками

Им готовы платить около 99 600 рублей в месяц.

На втором месте среди массовых рабочих специальностей оказались водители такси. Им предлагают зарплату в размере 95 тысяч рублей. В целом по стране же на этом месте оказались курьеры, средний ежемесячный доход которых в других регионах составляет примерно 91-94 тысяч рублей.

Однако доходы представителей других массовых рабочих специальностей отстают от лидеров довольно сильно. Так, например, зарплата официанта в Омске составляет около 34,2 тысяч рублей. Разнорабочим готовы платить 41,2 тысячу, работникам склада — 44,6 тысяч, продавцам/кассирам — 33,2 тысячи, а охранникам — 30,4 тысячи рублей.

«Уровень дохода водителей такси и курьеров связан, в том числе, с высоким спросом на специалистов этого профиля — водители вошли в тройку самых востребованных профессий по итогам последних двух лет. С учетом рекордно низкой безработицы в России и, как следствие, дефицита исполнителей во многих отраслях, можно ожидать, что доходы представителей этих профессий будут расти и дальше», — рассказала Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.
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#Омск#Омская область#Новости#Доставка#Курьер#Анастасия Баянова#Курьеры
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