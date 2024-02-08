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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Курьеры «Самоката» рассказали о невыносимых условиях работы

Снег и безденежье. Курьеры «Самоката» пожаловались на невыносимые условия работы

8 февраля 2024, 14:04
Фото: 1MI

Курьеры «Самоката» рассказали о невыносимых условиях работы

Сотрудники сервиса доставки написали открытое письмо руководству, так как ставку начали стремительно сокращать, а погода, тем временем, становится только хуже.

В редакцию Города55 обратились сотрудники «Самоката» и рассказали о сложностях работы, которые возникли после февральских нововведений. По их словам, с 1 числа этого месяца почасовую ставку для курьеров значительно сократили: с 230 до 210 рублей для вело-курьеров и с 185 рублей до 170 для тех, кто доставляет заказы пешком. Кроме того, снизилась надбавка за работу в выходные дни — с 30 до 20 рублей за час.

При этом, погодные условия не изменились: курьерам все еще приходится ездить по заметенным улицам, а также в аномальные морозы или сильные снегопады.

Отмечается, что зимой 2022/2023, когда «Самокат» только начал развиваться в Омске, ставка была меньше и составляла 190 рублей. Однако тогда не было сильного спроса, который имеется сейчас, соответственно, и нагрузка была меньше. Курьеры вспоминают, что могли около часа просто находиться в центре формирования заказов.

«Весной ожидается отток курьеров. А значит, что нагрузка ляжет на оставшихся, которые будут вынуждены батрачить за копейки в непогоду», — добавил автор письма.

Работники «Самоката» призвали руководство восстановить предыдущий размер оплаты и ввести дополнительные выплаты за выход в плохую погоду.

Фото: Предоставлено Городу55
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