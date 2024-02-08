Снег и безденежье. Курьеры «Самоката» пожаловались на невыносимые условия работы

В редакцию Города55 обратились сотрудники «Самоката» и рассказали о сложностях работы, которые возникли после февральских нововведений. По их словам, с 1 числа этого месяца почасовую ставку для курьеров значительно сократили: с 230 до 210 рублей для вело-курьеров и с 185 рублей до 170 для тех, кто доставляет заказы пешком. Кроме того, снизилась надбавка за работу в выходные дни — с 30 до 20 рублей за час.