Снег и безденежье. Курьеры «Самоката» пожаловались на невыносимые условия работы

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В редакцию Города55 обратились сотрудники «Самоката» и рассказали о сложностях работы, которые возникли после февральских нововведений. По их словам, с 1 числа этого месяца почасовую ставку для курьеров значительно сократили: с 230 до 210 рублей для вело-курьеров и с 185 рублей до 170 для тех, кто доставляет заказы пешком. Кроме того, снизилась надбавка за работу в выходные дни — с 30 до 20 рублей за час.
При этом, погодные условия не изменились: курьерам все еще приходится ездить по заметенным улицам, а также в аномальные морозы или сильные снегопады.
Отмечается, что зимой 2022/2023, когда «Самокат» только начал развиваться в Омске, ставка была меньше и составляла 190 рублей. Однако тогда не было сильного спроса, который имеется сейчас, соответственно, и нагрузка была меньше. Курьеры вспоминают, что могли около часа просто находиться в центре формирования заказов.
«Весной ожидается отток курьеров. А значит, что нагрузка ляжет на оставшихся, которые будут вынуждены батрачить за копейки в непогоду», — добавил автор письма.
Работники «Самоката» призвали руководство восстановить предыдущий размер оплаты и ввести дополнительные выплаты за выход в плохую погоду.