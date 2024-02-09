В «Самокате» прокомментировали коллективную жалобу курьеров на условия работы

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Вчера сотрудники «Самоката» опубликовали открытое письмо, в котором пожаловались на условия работы после недавних нововведений. Для освещения проблемы они также обратились в редакцию Города55. Чтобы разобраться в ситуации подробнее и увидеть ее с нескольких сторон, мы связались с компанией напрямую.
Оказалось, что сервис имеет совершенно противоположные взгляды и, наоборот, считает, что курьеры находятся в прибыльных условиях. В «Самокате» уверили, что заботятся о сотрудниках и о справедливой оплате их труда. Однако цифры — величина той самой часовой ставки, на которую пожаловались курьеры — все же не называются. Это позволяет предположить: в компании «справедливой» считают как раз ту сумму, которую сотрудники называют «копейками».
«Самокат с вниманием относится к обратной связи и для нас важно, чтобы привлекаемые к доставке курьеры получали справедливую оплату за свои услуги. Мы на связи с компаниями-партнерами и знаем, что в этом году в Омске была увеличена оплата за доставку в плохую погоду на 50% по сравнению с прошлым годом, а также введена повышенная оплата за доставку в выходные дни», — рассказали Городу55 в компании.
Отметим, что курьеры в письме написали об отсутствии надбавок за работу в плохую погоду, а это совершенно противоречит объяснению сервиса. Кто говорит правду — к сожалению, неясно. Кроме того, «Самокат» предоставил данные о росте стоимости услуг работников.
«По сравнению с прошлым годом стоимость услуг курьера-партнера, доставляющего заказы на велосипеде, выросла на 7,7% год к году. Общий прирост дохода составил 11,5% год к году», — добавили в «Самокате».
Однако несмотря на положительную статистику, количество жалоб все же не уменьшается. Так, после публикации материала по теме, омичка Анна рассказала Городу55 историю сотрудничества с компанией. Курьером работал ее сын, но сейчас он собирается увольняться, так как с недавнего времени появилась плата за аренду велосипеда. Состояние транспорта же, по словам женщины, оставляет желать лучшего.
«И плюс ко всему им еще ввели плату за аренду велосипеда, хотя велосипедом трудно назвать тот хлам, который предоставляет своим курьерам „Самокат“. Сейчас там работает ребенок. Будет уходить из-за новых правил», — рассказала омичка.
Напомним, что в открытом письме сотрудники назвали сумму часовой ставки: с 1 февраля ее понизили как для вело-курьеров, так и для пеших доставщиков. Кроме того, уменьшилась дополнительная плата за работу в выходные. Предвещая отток курьеров из-за погоды и условий работы, работники «Самоката» призвали руководство восстановить предыдущий размер оплаты.