В «Самокате» прокомментировали коллективную жалобу курьеров на условия работы

Оказалось, что сервис имеет совершенно противоположные взгляды и, наоборот, считает, что курьеры находятся в прибыльных условиях. В «Самокате» уверили, что заботятся о сотрудниках и о справедливой оплате их труда. Однако цифры — величина той самой часовой ставки, на которую пожаловались курьеры — все же не называются. Это позволяет предположить: в компании «справедливой» считают как раз ту сумму, которую сотрудники называют «копейками».