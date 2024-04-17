Гибкий график и много денег: кому в Омске готовы платить до 143 тысяч в месяц

Спрос на курьеров в Омской области вырос на 102% в сравнении с первым кварталом 2023 года, так что у желающих устроиться на эту работу проблем не будет. Все дело в растущем спросе и комфортной конкуренции за рабочие места, считают статистики. Отметим, что дефицита кадров не наблюдается в сфере доставки.