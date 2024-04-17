Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Вакансий курьером на рынке труда в Омской области действительно много.

Гибкий график и много денег: кому в Омске готовы платить до 143 тысяч в месяц

17 апреля 2024, 12:28
Фото: Город55
Вакансий курьером на рынке труда в Омской области действительно много.
Доставщиком в Омске стало легче устроиться. Увеличилось как количество предложений, так и зарплат. Сколько теперь зарабатывает курьер — в материале Города55.

Вакансии курьера в Омске

За первые три месяца этого года в сфере доставок поменялись зарплаты. Спрос на работников вырос в это время, а вместе с ним и вознаграждения. К соответствующему выводу пришли аналитики hh.ru.

Вакансии курьером пестрят суммами выше тех, которые привыкли наблюдать доставщики. По итогам первого квартала 2024 года, зарплата курьером составляет от 97,7 до 143,6 тыс рублей. При этом в тот же период работники получали от 65 до 120 тыс рублей.

Спрос на курьеров в Омской области вырос на 102% в сравнении с первым кварталом 2023 года, так что у желающих устроиться на эту работу проблем не будет. Все дело в растущем спросе и комфортной конкуренции за рабочие места, считают статистики. Отметим, что дефицита кадров не наблюдается в сфере доставки.

Больше всего омские работодатели ценят честность, работоспособность, быструю обучаемость, вежливость и аккуратность в доставщиках. Требования к курьеру предполагают также умение пользоваться навигатором, внимательность, деловое и доброжелательное общение.

Соискатели могут выбирать, как работать: пешком, на велосипеде или личной машине.Соискатели могут выбирать, как работать: пешком, на велосипеде или личной машине.
Соискатели могут выбирать, как работать: пешком, на велосипеде или личной машине.
Фото: Город55

По данным за первый квартал 2024 года, на территории региона есть больше 800 вакансий для курьеров.

Сколько зарабатывает курьер в Омске

На сайте hh.ru опубликовано несколько предложений для кандидатов. Так, доставщик в «Маркет.Деливери» будет зарабатывать до 120 тыс рублей в месяц. Желающие устроиться доставщиков, могут стать курьерами партнеров «Яндекс.Еда». Работодатель предлагает передвигаться пешком, на личном авто или велосипеде. Зарплата при этом на одном уровне — до 120 тыс рублей. Есть также свежие вакансии апреля, где указано, что курьер компании получает до 140 тыс рублей ежемесячно.

Еще один популярный сервис доставки еды «Самокат» предлагает кандидатам зарплату в размере до 121,6 тыс рублей. В «СберМаркет» нужны пешие курьеры, которым готовы платить до 85 тыс рублей.

Есть те самые зарплаты до 143 тыс рублей. Так, требуется водитель-курьер в «Пятерочку». Ему обещают до 140 тыс рублей.

Нужна работа. Топ свежих вакансий в Омске с зарплатой до 140 тысяч
Узнать подробнее
2 254 жителя Омской области получили приглашение на работу после ярмарки вакансий
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Работа#Омск#Омская область#Россия#Новости#Работа студентам#Доставка#Курьер#Работа России#Курьеры#Служба доставки
Подпишитесь
Эксклюзив. Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка
Сегодня, 09:37
Житель Омской области спас пятерых сослуживцев на СВО и стал героем России посмертно
Сегодня, 05:33
Собаки, люди, стройки. В Омске объяснили плохую приживаемость деревьев после посадки
Сегодня, 06:41
«Если погода позволит». Омичам рассказали, когда в этом году стартует сезон фонтанов
Сегодня, 07:57
Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который привезет 25 КамАЗов грязи за 3 млн
Сегодня, 06:32
Выбитые окна и раскуроченный банкомат. Что стало с офисом омского Сбера после взрыва
Сегодня, 10:41
"