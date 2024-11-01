Консервация

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2024
Эксклюзив. Знаменитый омский долгострой на 70 лет Октября планируют сдать к концу 2025 года
1 ноября, 03:39
Сбор урожая на даче и огороде: общие правила, советы и сроки
25 сентября, 04:56
2023
В омской мэрии планируют украсить городские фонтаны к Новому году
О возможности светового оформления законсервированных фонтанов рассказал мэр города Сергей Шелест.
7 ноября 2023, 12:39
Снизили цену на половину. Ликвидацией двух станций метро займется омская фирма
31 октября 2023, 03:32
Скоропостижная смерть фотографа, избиение в детдоме и ликвидация метро. Омск за день
Итоги дня по версии Города55.
22 октября 2023, 13:45
«Долгострой высасывает деньги». Ликвидацию двух станций омского метро оценили в 7 млн
22 октября 2023, 07:10

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