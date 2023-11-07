В омской мэрии планируют украсить городские фонтаны к Новому году

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Такая возможность была рассмотрена по поручению Виталия Хоценко. Фонтаны, где есть возможность монтажа дополнительного оборудования, уже определены Управлением дорожного хозяйства и благоустройства.
«В этом сезоне планируется украсить гидротехнические сооружения на бульваре Победы, в скверах им. 30-летия ВЛКСМ и Первомайском, а также на Театральной площади», — рассказал Шелест.
Кроме того, в этом году департамент культуры традиционно организует иллюминацию на фонтане в сквере Дзержинского. Также есть предложения по оформлению фонтана у цирка. Все работы должны завершиться к новому году.