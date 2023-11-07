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Published Сегодня, 12:39

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В зимний период мэрия планирует украсить городские фонтаны

В омской мэрии планируют украсить городские фонтаны к Новому году

7 ноября 2023, 12:39
Фото: Андрей Кудрявцев / Соцсети Сергея Шелеста

В зимний период мэрия планирует украсить городские фонтаны

О возможности светового оформления законсервированных фонтанов рассказал мэр города Сергей Шелест.

Такая возможность была рассмотрена по поручению Виталия Хоценко. Фонтаны, где есть возможность монтажа дополнительного оборудования, уже определены Управлением дорожного хозяйства и благоустройства.

«В этом сезоне планируется украсить гидротехнические сооружения на бульваре Победы, в скверах им. 30-летия ВЛКСМ и Первомайском, а также на Театральной площади», — рассказал Шелест.

Кроме того, в этом году департамент культуры традиционно организует иллюминацию на фонтане в сквере Дзержинского. Также есть предложения по оформлению фонтана у цирка. Все работы должны завершиться к новому году.

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#Омск#Праздники#Новости#Фонтан#Фонтаны#Украшения#Украшение#Консервация#Анастасия Баянова
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