Снизили цену на половину. Ликвидацией двух станций метро займется омская фирма

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» подвело итоги торгов на выполнение работ по ликвидации стройплощадок станций омского метро «Рабочая» и «Туполевская». До торгов допустили пять участников, но лучшим оказалось предложение от омской компании «Градстрой», которую и признали победителем.
ООО «Градстрой» снизило начальную цену больше чем на половину: с 6,8 млн до 3,18 млн рублей. За эту сумму подрядчику до 15 декабря 2023 года необходимо очистить обе стройплощадки от зеленых насаждений, демонтировать покрытия и разобрать сооружения, после чего благоустроить территорию. Ненужные конструкции и железобетонные изделия фирма, по условиям контракта, перевезет для хранения на строительную площадку станции «Заречная» на Левобережье Омска.
Добавим, что станция «Рабочая» находится на пересечении улиц Кирова и 1-й Железнодорожной, а «Туполевская» — на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 1-й Военной, недалеко от театра «Галерка».
Компания-победитель специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. Зарегистрировали ее в 2018 году. Владеет и руководит ООО «Градстрой» Ваагн Манукян. В 2022 году выручка фирмы составила 38,8 млн рублей, чистая прибыль сократилась до 321 тысячи рублей.
В 2023-м компания Манукяна успела получить 8 контрактов от омского УДХБ на общую сумму 70 млн рублей. Самый крупный из них — на выполнение комплексного благоустройства территории микрорайона «Прибрежный» в границах улиц Крупской, Лукашевича, Шаронова, Перелета и прилегающей набережной реки Иртыш.