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Метро в Омске

Снизили цену на половину. Ликвидацией двух станций метро займется омская фирма

31 октября 2023, 03:32
Фото: Город55
Метро в Омске

В Омске ликвидация недостроенных станций метро обойдется в два раза дешевле

За получение контракта соревновались пять участников.

«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» подвело итоги торгов на выполнение работ по ликвидации стройплощадок станций омского метро «Рабочая» и «Туполевская». До торгов допустили пять участников, но лучшим оказалось предложение от омской компании «Градстрой», которую и признали победителем.

ООО «Градстрой» снизило начальную цену больше чем на половину: с 6,8 млн до 3,18 млн рублей. За эту сумму подрядчику до 15 декабря 2023 года необходимо очистить обе стройплощадки от зеленых насаждений, демонтировать покрытия и разобрать сооружения, после чего благоустроить территорию. Ненужные конструкции и железобетонные изделия фирма, по условиям контракта, перевезет для хранения на строительную площадку станции «Заречная» на Левобережье Омска.

Добавим, что станция «Рабочая» находится на пересечении улиц Кирова и 1-й Железнодорожной, а «Туполевская» — на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 1-й Военной, недалеко от театра «Галерка».

Станция РабочаяСтанция Рабочая
Станция ТуполевскаяСтанция Туполевская
Станция Рабочая
Фото: Портал Госзакупок

Компания-победитель специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. Зарегистрировали ее в 2018 году. Владеет и руководит ООО «Градстрой» Ваагн Манукян. В 2022 году выручка фирмы составила 38,8 млн рублей, чистая прибыль сократилась до 321 тысячи рублей.

В 2023-м компания Манукяна успела получить 8 контрактов от омского УДХБ на общую сумму 70 млн рублей. Самый крупный из них — на выполнение комплексного благоустройства территории микрорайона «Прибрежный» в границах улиц Крупской, Лукашевича, Шаронова, Перелета и прилегающей набережной реки Иртыш.

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#Общество#Метро#Омск#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Юлия Истомина#Консервация#Омское метро
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