Снизили цену на половину. Ликвидацией двух станций метро займется омская фирма

ООО «Градстрой» снизило начальную цену больше чем на половину: с 6,8 млн до 3,18 млн рублей. За эту сумму подрядчику до 15 декабря 2023 года необходимо очистить обе стройплощадки от зеленых насаждений, демонтировать покрытия и разобрать сооружения, после чего благоустроить территорию. Ненужные конструкции и железобетонные изделия фирма, по условиям контракта, перевезет для хранения на строительную площадку станции «Заречная» на Левобережье Омска.