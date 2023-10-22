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Консервация метро

«Долгострой высасывает деньги». Ликвидацию двух станций омского метро оценили в 7 млн

22 октября 2023, 07:10
Фото: Город55
Консервация метро

На ликвидацию двух недостроенных станций метро в Омске потратят 7 млн рублей

Подрядчику предстоит выполнить работу до 15 декабря 2023 года.

В Омске «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика для ликвидации строительных площадок станций метро «Рабочая» и «Туполевская». На эти цели выделили 6,85 млн рублей.

Одна из площадок расположена на пересечении улиц Богдана Хмельницкого — 1-я Военная, около театра «Галерка», вторая — находится на улице Кирова, между 7-й и 9-й Рабочей.

Как следует из техзадания, обе строительные площадки предстоит очистить от зеленых насаждений — срезать кустарники и мелколесье, демонтировать дорожные покрытия и разобрать сооружения. Все железобетонные изделия и металлические конструкции затем перевезут для хранения на стройплощадку станции «Заречная» на улице Конева.

Также подрядчику нужно покрасить в серый цвет временные пристанционные сооружения на обеих станциях, а на «Туполевской» — заделать трещины и вентиляционный проем. После этого на объектах запланирована разработка грунта в рамках благоустройства территории.

С момента заключения контракта у победителя торгов будет время до 15 декабря 2023 года на выполнение всех работ.

Напомним, что также в Омске ищут компанию, которая за 121 млн рублей придумает, как можно интегрировать недостроенное метро в существующую транспортную сеть:

Три варианта. В Омске заплатят 121 млн за проект интеграции недостроенного метро
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#Общество#Метро#Омск#Подрядчик#Торги#Новости#Ликвидация#Юлия Истомина#Консервация#Омское метро
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