«Долгострой высасывает деньги». Ликвидацию двух станций омского метро оценили в 7 млн

Как следует из техзадания, обе строительные площадки предстоит очистить от зеленых насаждений — срезать кустарники и мелколесье, демонтировать дорожные покрытия и разобрать сооружения. Все железобетонные изделия и металлические конструкции затем перевезут для хранения на стройплощадку станции «Заречная» на улице Конева.