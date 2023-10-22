Скоропостижная смерть фотографа, избиение в детдоме и ликвидация метро. Омск за день

Правоохранительные органы продолжают разбираться в конфликте, произошедшем в Большеуковском детдоме. Из-за опоздания на ужин староста группы избила свою сверстницу и заставила ее мыть руками унитазы. Инцидент случился еще 15 октября, но известно о нем стало только в субботу. В отношении сотрудников учреждения следователи возбудили уголовное дело о халатности. Также они собираются проверить информацию о возможных других случаях избиения в детдоме.