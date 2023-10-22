Скоропостижная смерть фотографа, избиение в детдоме и ликвидация метро. Омск за день

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
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Updated Сегодня, 13:45
Новость №1. Ночью не стало омского фотографа Елены Латыповой
В ночь на воскресенье, 22 октября, скоропостижно скончалась 38-летний омский фотокорреспондент портала NGS55 Елена Латыпова. Коллеги сообщили, что во сне у омички остановилось сердце. Для всех произошедшее стало полной неожиданностью: только вчера девушка работала и делала снимки для нового материала. Прощание с Еленой пройдет 25 октября в прощальном зале Старо-Северного кладбища.
Новость №2. Работников Большеуковского дома детства, где избили воспитанницу, обвиняют в халатности
Правоохранительные органы продолжают разбираться в конфликте, произошедшем в Большеуковском детдоме. Из-за опоздания на ужин староста группы избила свою сверстницу и заставила ее мыть руками унитазы. Инцидент случился еще 15 октября, но известно о нем стало только в субботу. В отношении сотрудников учреждения следователи возбудили уголовное дело о халатности. Также они собираются проверить информацию о возможных других случаях избиения в детдоме.
Новость №3. На недостроенное омское метро снова тратят деньги из областного бюджета
6,85 млн рублей выделили на ликвидацию строительных площадок станций метро «Рабочая» и «Туполевская». Сейчас «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика для выполнения работ. Среди них — очистка площадок от кустарников и мелколесья, демонтаж дорожных покрытий и разбор сооружений. После этого железобетонные изделия и металлические конструкции подрядчик должен перевести для хранения на стройплощадку станции «Заречная» на улице Конева. На ликвидацию стройплощадок отводится время до 15 декабря.