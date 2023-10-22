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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Скоропостижная смерть фотографа, избиение в детдоме и ликвидация метро. Омск за день

Скоропостижная смерть фотографа, избиение в детдоме и ликвидация метро. Омск за день

22 октября 2023, 13:45
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Ночью не стало омского фотографа Елены Латыповой

В ночь на воскресенье, 22 октября, скоропостижно скончалась 38-летний омский фотокорреспондент портала NGS55 Елена Латыпова. Коллеги сообщили, что во сне у омички остановилось сердце. Для всех произошедшее стало полной неожиданностью: только вчера девушка работала и делала снимки для нового материала. Прощание с Еленой пройдет 25 октября в прощальном зале Старо-Северного кладбища.

Ночью скоропостижно скончалась 38-летний омский фотограф Елена Латыпова
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Новость №2. Работников Большеуковского дома детства, где избили воспитанницу, обвиняют в халатности

Правоохранительные органы продолжают разбираться в конфликте, произошедшем в Большеуковском детдоме. Из-за опоздания на ужин староста группы избила свою сверстницу и заставила ее мыть руками унитазы. Инцидент случился еще 15 октября, но известно о нем стало только в субботу. В отношении сотрудников учреждения следователи возбудили уголовное дело о халатности. Также они собираются проверить информацию о возможных других случаях избиения в детдоме.

На работников омского детдома, где избили девочку за опоздание, завели уголовное дело
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Новость №3. На недостроенное омское метро снова тратят деньги из областного бюджета

6,85 млн рублей выделили на ликвидацию строительных площадок станций метро «Рабочая» и «Туполевская». Сейчас «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика для выполнения работ. Среди них — очистка площадок от кустарников и мелколесья, демонтаж дорожных покрытий и разбор сооружений. После этого железобетонные изделия и металлические конструкции подрядчик должен перевести для хранения на стройплощадку станции «Заречная» на улице Конева. На ликвидацию стройплощадок отводится время до 15 декабря.

«Долгострой высасывает деньги». Ликвидацию двух станций омского метро оценили в 7 млн
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