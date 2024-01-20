Не доехали. По пути из Омска до космодрома «Восточный» обокрали вагон с компьютерами

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В телеграм-канале «112» появилась информация об исчезновении оборудования, который отправили из Омска на космодром «Восточный», расположенный на Дальнем Востоке. Поезд с оргтехникой тронулся еще 16 декабря и под Новый год был уже на конечной точке. Однако груз приехал не в том объеме, в котором его погружали в Омске.
Ущерб составил больше 250 тыс рублей. Правоохранителям предстоит узнать, куда исчезли компьютеры. Известно, что на работу космодрома это не повлияло. Было возбуждено уголовное дело.
К слову, «Восточный» фигурирует в историях с кражами не первый раз. Так, осенью 2023 года с космодрома был похищен 118-метровый кабель для питания систем безопасности, связи и видеонаблюдения. Он предназначался для будущих ракет-носителей «Ангара».