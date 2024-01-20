Не доехали. По пути из Омска до космодрома «Восточный» обокрали вагон с компьютерами

В телеграм-канале «112» появилась информация об исчезновении оборудования, который отправили из Омска на космодром «Восточный», расположенный на Дальнем Востоке. Поезд с оргтехникой тронулся еще 16 декабря и под Новый год был уже на конечной точке. Однако груз приехал не в том объеме, в котором его погружали в Омске.