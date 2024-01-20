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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

иллюстрация

Не доехали. По пути из Омска до космодрома «Восточный» обокрали вагон с компьютерами

20 января 2024, 11:29
Фото: Город55
иллюстрация

По пути из Омска до космодрома «Восточный» обокрали вагон с компьютерами

Правоохранительные органы возбудили на этом фоне уголовное дело.

В телеграм-канале «112» появилась информация об исчезновении оборудования, который отправили из Омска на космодром «Восточный», расположенный на Дальнем Востоке. Поезд с оргтехникой тронулся еще 16 декабря и под Новый год был уже на конечной точке. Однако груз приехал не в том объеме, в котором его погружали в Омске.

Ущерб составил больше 250 тыс рублей. Правоохранителям предстоит узнать, куда исчезли компьютеры. Известно, что на работу космодрома это не повлияло. Было возбуждено уголовное дело.

К слову, «Восточный» фигурирует в историях с кражами не первый раз. Так, осенью 2023 года с космодрома был похищен 118-метровый кабель для питания систем безопасности, связи и видеонаблюдения. Он предназначался для будущих ракет-носителей «Ангара».

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#Происшествия#Транспорт#Кража#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Компьютер#Алина Ясинская#Космодром Восточный
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