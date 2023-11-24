В шаге от зависимости. Каждый девятый омич ежедневно играет в видеоигры

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Опрос среди омичей провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Стало ясно, что 38% омичей в той или иной мере увлекаются видеоиграми. Так, например, каждый девятый житель города (11%) играет в них ежедневно, каждый десятый (10%) — несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц и еще 12% — лишь несколько раз в год.
Большая часть опрошенных (46%) отметили, что предпочитают играть в «стрелялки» или «бродилки», многие также предпочитают стратегии и головоломки. Симуляторы интересны 24% респондентов, а каждому пятому — шашки, шахматы и нарды.
46% омичей считают, что в компьютерных играх есть польза, причем 13% в этом абсолютно уверены. Чаще всего в «плюсам» такого досуга относят возможность отвлечься, развитие внимания и снятие стресса. Противоположной позиции же придерживаются 53% опрошенных. 17% из них однозначно убеждены в отсутствии какой-либо пользы в компьютерных играх.