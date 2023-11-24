В шаге от зависимости. Каждый девятый омич ежедневно играет в видеоигры

Опрос среди омичей провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Стало ясно, что 38% омичей в той или иной мере увлекаются видеоиграми. Так, например, каждый девятый житель города (11%) играет в них ежедневно, каждый десятый (10%) — несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц и еще 12% — лишь несколько раз в год.