Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Пользователи Xbox из России сообщают о проблемах с доступом к аккаунту. Жалобы стали поступать со вчерашнего дня, 4 мая, в сообществе Xbox Community ВКонтакте.
При попытке войти в аккаунт появляется сообщение: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна». Раньше эта проблема возникала только у жителей Крыма.
Выход из ситуации уже нашли. Пользователям предлагается поменять настройки:
Перейти в Настройки — Общие — Параметры сети — Дополнительные настройки — Параметры DNS:
вручную первичный: 178.22.122.100
вручную вторичный: 0.0.0.0 либо 127.22.122.100 либо 185.51.200.2
После этого перезагрузить консоль.
С марта 2022 года Microsoft временно приостановила свою деятельность в России, и сейчас подписку на Xbox Game Pass можно приобрести только с помощью подключения к VPN из других регионов. Также компания прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России.