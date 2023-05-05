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Пользователи Xbox из России сообщают о проблемах с доступом к аккаунту

5 мая 2023, 06:58
Фото: 1MI
Подписку на Xbox Game Pass можно приобрести только с помощью подключения к VPN из других регионов
Выход из ситуации уже нашли. Пользователям предлагается поменять настройки

Пользователи Xbox из России сообщают о проблемах с доступом к аккаунту. Жалобы стали поступать со вчерашнего дня, 4 мая, в сообществе Xbox Community ВКонтакте.

При попытке войти в аккаунт появляется сообщение: «Вы находитесь в регионе, где эта служба недоступна». Раньше эта проблема возникала только у жителей Крыма.

Выход из ситуации уже нашли. Пользователям предлагается поменять настройки:

Перейти в Настройки — Общие — Параметры сети — Дополнительные настройки — Параметры DNS:
вручную первичный: 178.22.122.100
вручную вторичный: 0.0.0.0 либо 127.22.122.100 либо 185.51.200.2
После этого перезагрузить консоль.

С марта 2022 года Microsoft временно приостановила свою деятельность в России, и сейчас подписку на Xbox Game Pass можно приобрести только с помощью подключения к VPN из других регионов. Также компания прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России.

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