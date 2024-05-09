Для омских детей закупят кибершахматы на полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Министерство образования Омской области планирует приобрести электронные шахматные доски с периферией и шахматами. Заявка появилась накануне, 8 мая, на сайте госзакупок. Предложения от поставщиков принимают до 17 мая.
Всего необходимо 8 комплектов. Максимальная стартовая цена аукциона составляет 476 тысяч рублей, по 59,5 тысяч за каждую шахматную доску. Срок поставки — 30 дней с момента подписания контракта.
С помощью электронной доски можно транслировать партии турниров, играющихся на этих досках, «вживую» в интернете, вводить партии и разыгрывать их с компьютером,
автоматически сохранять партии в памяти доски с последующей записью.