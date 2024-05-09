Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Иллюстрация

Для омских детей закупят кибершахматы на полмиллиона рублей

9 мая 2024, 11:08
Фото: 1MI
Иллюстрация
Всего необходимо будет поставить 8 комплектов в течение месяца.

Министерство образования Омской области планирует приобрести электронные шахматные доски с периферией и шахматами. Заявка появилась накануне, 8 мая, на сайте госзакупок. Предложения от поставщиков принимают до 17 мая.

Всего необходимо 8 комплектов. Максимальная стартовая цена аукциона составляет 476 тысяч рублей, по 59,5 тысяч за каждую шахматную доску. Срок поставки — 30 дней с момента подписания контракта.

С помощью электронной доски можно транслировать партии турниров, играющихся на этих досках, «вживую» в интернете, вводить партии и разыгрывать их с компьютером,
автоматически сохранять партии в памяти доски с последующей записью.

Омский гроссмейстер устроил в США сеанс одновременной игры с 30 шахматистами
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Интернет#Шахматы#Омск#Министерство образования#Аукцион#Контракт#Дети#Компьютер#Цена
Подпишитесь
Танцы африканцев, танки и четкий строй. Показываем, как в Омске прошел Парад Победы
Сегодня, 08:27
Может и крышу сорвать. Омичей предупредили о сильном ветре, граде и ливне
Сегодня, 04:12
«Вывезли собачек, кошек». Что происходит в затопленном районе Омской области
Сегодня, 02:52
Это радость со слезами на глазах. В Омске прошел Парад Победы
Сегодня, 05:39
В Омске утвердили дату отключения отопления
Сегодня, 07:06
Африканские студенты в Омске исполнили национальной танец после Парада Победы
Сегодня, 06:42
"