Омич впустил вора в подъезд и лишился дорогого компьютера из своей квартиры

Полицейские установили, что вечером в день кражи потерпевший и его друг вышли в магазин. Как позже рассказал заявитель, при выходе из квартиры он забыл закрыть входную дверь. Кроме того, в ходе опроса омича полицейские обратили внимание на информацию о том, что отправившись за покупками друзья впустили в подъезд неизвестного мужчину, поверив, что он живет в этом доме.