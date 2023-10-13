Омич впустил вора в подъезд и лишился дорогого компьютера из своей квартиры

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Полицейские установили, что вечером в день кражи потерпевший и его друг вышли в магазин. Как позже рассказал заявитель, при выходе из квартиры он забыл закрыть входную дверь. Кроме того, в ходе опроса омича полицейские обратили внимание на информацию о том, что отправившись за покупками друзья впустили в подъезд неизвестного мужчину, поверив, что он живет в этом доме.
Оказалось, что описание подозрительного человека совпало с приметами хорошо известного оперативникам ранее судимого местного жителя. Его задержали на проспекте Культуры, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Из квартиры похититель вынес компьютер и телефон, общей стоимостью 116 000 рублей. Похищенное он успел сдать в ломбард, правда, всего за 10 тысяч рублей. Сейчас компьютер изъят, а телефон только предстоит найти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».